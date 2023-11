LiTime LiFePO4 ayuda a ahorrar en baterías gracias a sus ofertas del Black Friday

LiTime, el proveedor líder mundial de baterías LiFePO4, se está preparando para su gran venta de Black Friday del 6 al 30 de noviembre LiTime, el proveedor líder mundial de baterías LiFePO4, se está preparando para su gran venta de Black Friday del 6 al 30 de noviembre. Se ofrecerán descuentos de hasta el 50% en sus soluciones de almacenamiento de energía líderes en la industria. Durante el período extendido de la promoción, los consumidores tendrán muchas oportunidades de ahorrar aún más en el sitio web oficial de LiTime.

Ofertas anticipadas de Black Friday (6-15 de noviembre)

En las ofertas anticipadas de Black Friday del 6 al 15 de noviembre, habrá una rueda de la fortuna. Todos los días se ofrecen códigos de descuento de hasta el 10% y la oportunidad de ganar una estación de energía portátil o un panel solar gratis. 100% de posibilidades de ganar.

Los consumidores reciben 200 puntos al inscribirse en la membresía de LiTime. Los miembros pueden canjear un cupón del 6% por 100 puntos. Hay que seguir a Litime en Instagram, compartir Litime en Facebook, dar "Me gusta" en Facebook, todo por 50 puntos. 1 punto por cada €1 gastado en un pedido, 4000 puntos por 1 panel solar.

Venta de Black Friday (16-26 de noviembre)

Del 16 al 26 de noviembre, la venta de Black Friday ofrece los precios más bajos y los mayores descuentos del año. Durante este período, los pedidos superiores a €2000 recibirán un módulo solar gratis y los pedidos superiores a €3000 recibirán una estación de energía portátil gratis, y los miembros de LiTime obtendrán 15 veces más puntos por pedido. Hay que girar la rueda de la fortuna para ganar una estación de energía portátil y un código de descuento de hasta el 20%.

La batería más vendida 12V100Ah por solo €299,99. La Mini-Batería más pequeña y ligera con la mayor densidad de energía por solo €319,99. Batería 12V100Ah TM con protección contra bajas temperaturas por solo €369,99. La potente batería 12V 230Ah Plus con protección contra bajas temperaturas y BMS de 200A disponible por solo €849,99.

Venta de Cyber Monday (27-30 de noviembre)

La última oferta de la venta de Cyber Monday se extiende hasta el 30 de noviembre.

Los consumidores tienen hasta el 30 de noviembre para aprovechar las ofertas anuales más destacadas de las baterías LiTime LiFePO4. Dada la creciente demanda de energía confiable para el hogar, negocios y entretenimiento, no hay que perderse estos increíbles descuentos festivos. "Compre y ahorre más en la tienda oficial de LiTime".