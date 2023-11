Madrid acoge la Jornada PYMES vs. DIGITALIZACIÓN para presentar el Programa Generación Digital Agentes del Cambio

El próximo miércoles 22 de noviembre tendrá lugar, de 10 a 12 horas, en el Espacio Bertelsmann de Madrid (C/ O'Donnel 10), la Jornada PYMES vs. DIGITALIZACIÓN. Los Agentes del Cambio y la Inteligencia Artificial: reto y oportunidad. El objetivo de esta jornada es presentar el Programa Generación Digital Agentes del Cambio que implementa en Madrid, junto a otras entidades, GRUPO atu, consultora de formación de referencia a nivel nacional constituida en 1984.

Liderado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en colaboración con la EOI, Escuela de Organización Industrial, fundación adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, este programa proporciona al alumnado participante una acreditación que permitirá obtener una subvención de hasta 20.000 € a las pymes que los quieran contratar para el desarrollo de sus procesos de digitalización.

El acceso a la jornada es libre hasta completar el aforo, siendo en todo caso imprescindible reservar plaza por teléfono, enviando un correo a la dirección info@atugeneraciondigital.com o a través de la web de la consultora. El evento también se retransmitirá en streaming en el canal de YouTube de GRUPO atu.

El Programa Generación Digital Agentes del Cambio se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. El objetivo es llegar a formar en Madrid hasta 1.180 personas antes de finalizar abril de 2025, 70 % desempleadas y 30 % en activo, dando preferencia a las mujeres. Los Agentes del Cambio se constituyen en una nueva figura profesional, encargada de llevar a cabo la transformación digital de la pequeña y mediana empresa española, impulsada por el Gobierno de España dentro del Plan Nacional de Capacidades Digitales, con el objetivo de alcanzar las 33.000 personas formadas, antes del 4º trimestre de 2025.

Sobre la Jornada La Jornada PYMES vs. DIGITALIZACIÓN. Los Agentes del Cambio y la Inteligencia Artificial: reto y oportunidad tiene como objetivo analizar la nueva figura profesional que impulsa el Gobierno de España desde el Programa Generación Digital Agentes del Cambio. Las personas formadas como Agentes del Cambio son expertas en asesorar y guiar a las pymes en sus procesos de transformación digital, y en orientarlas frente a los retos que han de afrontar, como cuando se sitúan ante la inteligencia artificial, materia en la que el evento centra también su atención.

El evento está organizado por GRUPO atu, empresa que desde 1984 trabaja en la formación tanto de ocupados como de desempleados para mejorar su cualificación y empleabilidad, y que ha sido seleccionada por la EOI para desarrollar en Madrid el Programa Generación Digital Agentes del Cambio. Como coorganizador de la Jornada se cuenta con DigitalES, Asociación Española para la Digitalización fundada en 2017, que reúne a las principales empresas del sector de la tecnología e innovación digital en España. DigitalES está formalmente constituida como patronal del sector de la economía y la industria digital y es miembro de la junta directiva de CEOE.

Tras la inauguración de la Jornada presidida por Víctor Calvo-Sotelo, Director General DigitalES, y Eduardo Ordóñez Alonso, Director General GRUPO atu, junto a Ángel Asensio, presidente del Patronato de la Fundación Universidad-Empresa; Miguel Garrido, presidente de CEIM –Confederación Empresarial de Madrid– CEOE, y Miguel Sánchez Galindo, director del Área de Innovación, Emprendedores y Pymes de EOI –Escuela de Organización Industrial–, se desarrollarán dos bloques de información y debate con expertos en digitalización de pymes e inteligencia artificial, para analizar la realidad actual y mostrar soluciones reales de vanguardia. En la clausura se cuenta con María González Veracruz, Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

La primera mesa, de información y debate, Digitalizarme: sí quiero. Pero si soy pyme ¿cómo? El Agente del Cambio, la nueva figura profesional, se centra en la necesidad que tienen las pymes de afrontar un proceso de transformación digital y el papel que en dicho proceso juega la nueva figura profesional del Agente del Cambio, formado dentro del Programa Generación Digital Agentes del Cambio. Esta mesa cuenta como ponente con María Armas Iglesias, Directora Generación Digital Agentes del Cambio en EOI –Escuela de Organización Industrial. Acto seguido, se iniciará un debate moderado por Rufino Selva, Director Corporativo y de Estrategia Digital de GRUPO atu, en el que participarán Carmen Palomino, directora de la Fundación Universidad-Empresa, y Raúl Natividad, presidente de la Comisión de Innovación, Digitalización y Sociedad de la Información de CEIM.

La segunda mesa de información, Inteligencia artificial aplicada a las pymes: ¡ya no es futuro! La oportunidad real de ser más competitivos, será presentada por Francis Blanco, decana de la Facultad de Comercio y Marketing de la Universidad Complutense, y analiza cómo se aplica ya la inteligencia artificial a la realidad del trabajo cotidiano de las pymes, en la consecución de sus objetivos de negocio. Cuenta como ponente con Andrés Pedreño Muñoz, Catedrático de Universidad en Economía Aplicada y Doctor Honoris Causa por la Nottingham Trent University (Reino Unido).