Géiser, Foro de Innovación y Empresa Responsable, remarca su importancia como encuentro anual referente en la transformación del sector empresarial celebrando su octava edición

Bajo la temática Economía Regenerativa, Géiser Foro de Innovación y Empresa Responsable volverá a reunir a un plantel de expertos en las áreas de innovación, desarrollo humanista, social y sostenible de empresas como Samsung, Universidad Politécnica de Madrid, Underwater Gardens e IE University para tratar sobre el futuro de las organizaciones y su responsabilidad frente al cambio.

El Auditorio de Tenerife acogerá, el próximo 23 de noviembre, la octava edición del Foro, que contará con una agenda extendida durante la jornada, con ponencias durante la mañana y la presentación de proyectos con impacto local por la tarde, que podrán disfrutarse de modo presencial o seguirse a través de streaming.

Desde su nacimiento en 2015, Géiser Foro de Innovación y Empresa Responsable ha congregado, en sus siete ediciones precedentes, a más de 2.500 asistentes en torno a las más de cuarenta ponencias realizadas por nombres propios de organizaciones, como McCann World Group, IBM, Cabify, Genially, Facebook, Sage, Google, Beta-i, eBay, Fnac, Uber, IDEO, Llorente & Cuenca o MIT Technology Review, entre muchos otros.

El total íntegro recaudado por la venta de entradas al Foro se destinará, en esta edición, a Kilian Jornet Foundation, cuya misión y trabajo se centran en la preservación de las montañas y su entorno en todo el planeta.

Géiser Foro de Innovación y Empresa Responsable vuelve a reunir, el próximo 23 de noviembre en el Auditorio de Tenerife, a los principales profesionales, pertenecientes a las áreas de innovación e impacto social, de empresas nacionales e internacionales de primer nivel, en un encuentro abierto a la participación y cooperación. La octava edición de este foro, referente en el ámbito de las organizaciones que abogan por un impacto positivo en la sociedad, pivotará en torno al concepto de la Economía Regenerativa, cuyo análisis se abordará desde diferentes aproximaciones tales como los recursos naturales, la transformación de organizaciones, la tecnología con propósito o las organizaciones TEAL.

¿Qué es una economía humanista? Las razones tras el planteamiento de esta pregunta y sus múltiples respuestas serán la materia discursiva y de debate de esta nueva edición del Foro, que contará con la participación de cinco ponentes pertenecientes a diversas áreas vinculadas con la innovación y la dimensión social de organizaciones tales como Samsung, Microsoft & SpainDC, Universidad Politécnica de Madrid, Underwater Gardens y IE University.

"Donde antes hablábamos de responsabilidad, ahora hablamos de regeneración", afirma Pablo Marrero (cofundador de Géiser Foro de Innovación y Empresa Responsable). "La economía regenerativa es un modelo que busca crear un sistema sostenible y próspero a largo plazo. Basado en los principios de regeneración y restauración, buscamos devolver los sistemas naturales y económicos a un estado de equilibrio y bienestar".

A diferencia de la economía tradicional, la economía regenerativa centra sus esfuerzos e interés innovador en la sostenibilidad y la búsqueda de la cooperación, en lugar del crecimiento económico ilimitado de las organizaciones. Géiser Foro de Innovación y Empresa Responsable volverá a tener el propósito de convertirse en una cita indispensable entre profesionales de organizaciones, emprendedores y estudiantes para abordar el concepto de la sostenibilidad, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino a través de la importancia del equilibrio del Triple Balance; aquel en el que se aspira a llegar a una cultura empresarial evolutiva, sostenible, constante y colaborativa, como si de un organismo vivo se tratara. "Un reto para el crecimiento de las organizaciones", afirma Marrero.

La agenda 2023 del Foro Géiser, que podrá seguirse presencialmente desde el Auditorio de Tenerife, o bien de manera remota gracias a su formato de streaming, contará con dos momentos principales; la primera parte de la jornada, dedicada a sus ya tradicionales Charlas Inspiradoras, de la mano de relevantes perfiles profesionales del ámbito de la innovación y la organización empresarial, tales como Miguel Ángel Ruiz, Head of Brand Strategy & Innovation Samsung España; Patricia Rodríguez, Data Center Operations Manager Austria para Microsoft; Marc García-Durán, CEO y fundador de Underwater Gardens, en un formato de ponencias de 20 minutos de duración; y la segunda parte, más enfocada a la acción, se destinará a la presentación de varios proyectos locales con impacto positivo, en los cuales el trabajo de todos los asistentes se vinculará con el aprendizaje y puesta en práctica de las principales técnicas y recursos para construir organizaciones responsables y sostenibles a través de los casos prácticos de iniciativas locales del archipiélago canario: Pueblos Remotos, La Cafeína y El Primer Viaje.

El Foro de Innovación y Empresa Responsable Géiser es una iniciativa celebrada desde el año 2015 en la isla de Tenerife, con el objetivo de acercar a las organizaciones y profesionales de cualquier lugar de España el know-how de compañías líderes en la innovación centrada en las personas. En cada una de sus pasadas ediciones, el evento ha traído hasta la capital tinerfeña, con el objetivo de generar entre el público asistente conocimiento y reconocimiento sobre cuáles son los modelos de gestión, técnicas y tendencias en torno a la economía humanista, circular y regenerativa, a los principales cargos directivos de aquellas áreas y empresas más avanzadas en campos tan diversos como las organizaciones saludables, los futuros conscientes o la generación de talento.

A lo largo de sus siete años de desarrollo, Foro Géiser, en su encuentro anual, ha inspirado a más de 2.500 participantes, que han escuchado a más de cuarenta ponentes de organizaciones como McCann World Group, IBM, Cabify, Genially, Facebook, Google, FNAC o MIT Technology Review, entre otras, en una búsqueda continua de respuestas frente al futuro.

Y ha tenido continuidad a través de su plataforma digital con entrevistas en formato vídeo, realizadas a profesionales que comparten conocimiento desde su experiencia en empresas como Platzi, IDEO, INNUBA, Lefevre, IKEA, Auara, SIGNUS, Triodos Bank, Zapiens, Electronic Frontier Foundation, IAVI, EBBF, Impact Hub Madrid, Diagonal Estudio o la UNWTO, Organización Mundial del Turismo.

Dimensión solidaria Desde el año 2018, Géiser Foro de Innovación y Empresa Responsable apuesta y promueve la recaudación de fondos a través de la participación en el encuentro, con el fin de dar apoyo a instituciones u organizaciones que trabajen por el bien común. En palabras de Pablo Marrero, "no es una mera acción altruista, es parte de la filosofía de este evento y una manera de apoyar la labor de los profesionales que dedican su vida a generar cambios positivos en la sociedad".

La octava edición del Foro destinará el 100 % de las aportaciones y recaudación a través de la venta de entradas a Kilian Jornet Foundation, cuya misión principal parte de la preservación de las montañas y sus entornos naturales circundantes, a través de acciones destinadas a repensar los modelos productivos, sociales, de trabajo (e incluso deportivos) cuyo desarrollo tiene un impacto directo en el medioambiente, de modo que estos sean más justos y equitativos para la naturaleza.

Las inscripciones al foro tanto en formato presencial u online, así como la canalización de las donaciones al proyecto solidario escogido durante 2023, podrán llevarse a cabo a través de la web del proyecto.

Sobre Géiser Foro de Innovación y Empresa Responsable Géiser Foro de Innovación y Empresa Responsable es una acción que promueve BIPLAZA, consultoría y asesoría de empresas desde Canarias. El desarrollo anual, desde 2015, de este foro sin ánimo de lucro persigue aportar valor a través de la formación de primer nivel y la búsqueda de generación de sinergias entre las personas que lideran organizaciones a nivel nacional, en un ambiente que potencie y refuerce la innovación, la transformación y los criterios ESG como respuestas de las organizaciones (presentes y venideras) ante los retos futuros.