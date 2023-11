Rafael Martín Bueno, abogado experto en negligencias médicas

Las negligencias médicas pueden suceder en cualquier momento y a cualquier persona. Algunas veces, las consecuencias de estas pueden ser muy graves, pudiendo incluso costar la vida del paciente.

La ley española hace posible que una negligencia de este tipo se pueda demandar y recibir una compensación por el daño causado al paciente. Sin embargo, para lograrlo, es fundamental contar con abogados especializados en el área que puedan ofrecer una buena representación jurídica en el caso. A esto es precisamente a lo que se dedica Rafael Martín Bueno, un abogado especialista en negligencias médicas con más de 20 años de experiencia en el área.

Profesional experto en negligencias médicas Se conoce como negligencia médica o mala práctica médica cuando un médico proveedor de atención médica comete una negligencia cuya consecuencia es la lesión, agravamiento de una condición de salud o incluso o la muerte del paciente. Esto se da cuando se realiza un diagnóstico erróneo o no se llevan a cabo las prácticas médicas necesarias.

Rafael Martín Bueno es un abogado con más de 23 años de experiencia en el área del Derecho Sanitario. De hecho, es un profesional responsable de haber fundado uno de los únicos despachos de abogados dedicado exclusivamente a las negligencias médicas, relacionadas con lesiones fetales por hipoxia e intraparto.

En este despacho, no solamente Rafael Martín Bueno ofrece sus servicios, sino que junto a él se encuentra un equipo altamente cualificado tanto de abogados como de peritos médicos. Gracias a todo el equipo, se garantiza un procedimiento rápido y con buenos resultados.

Representación legal personalizada y con atención profesional durante todo el proceso Además de ser un despacho dedicado exclusivamente a las negligencias médicas, este también destaca por tratar cada caso de una manera personal y especializada. Además, son profesionales dedicados a ofrecer también la mejor atención durante todo el proceso.

Esta manera comprometida de ofrecer sus servicios a sus clientes es lo que les permitió que la Asociación Premios de Ley, entre otras entidades, los eligieran como los mejores especialistas en el sector del Derecho Sanitario en toda España.

Contar con un equipo como este siempre es importante, ya que en casos de negligencia médica en el parto es fundamental que estos conozcan sus derechos y cuenten con el apoyo necesario para enfrentarse a las consecuencias de esta situación.

Si se opta por una demanda y el caso llega a buen término, es posible acceder a una indemnización que pueda ayudar a cubrir gastos médicos, terapias de rehabilitación y pérdida de ingresos. Además, servirá como compensación por daños emocionales y sufrimiento.

Si una mujer ha sufrido alguna negligencia médica en el parto, una de las mejores cosas que se pueden hacer es acudir a un despacho como el de Rafael Martín Bueno. Sus profesionales no solo se dedican de manera exclusiva a las negligencias médicas, sino que además son los responsables de haber conseguido la mayor indemnización de negligencia médica por parto en España, confirmada judicialmente, por una cantidad de 5.860.000 €.