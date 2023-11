En zerca.com, las farmacias venden más y los usuarios compran mejor

La fórmula parece sencilla: llevar a los consumidores españoles las mejores ofertas de las farmacias de todo el país. zerca! lo ha hecho, y muy bien, a juzgar por las ventas de las farmacias adheridas a esta tienda online, que han llegado a superar los 3.000 pedidos mensuales.

zerca; farmacias que venden más Leandro Lasheras, head of de e-commerce y tecnología en zerca, explica que el modelo de inteligencia desarrollado por el equipo zerca!, denominado ZMB, "confiere un scoring al catálogo de producto de las farmacias adheridas, introduciendo en el mercado los artículos adecuados en ciertos momentos, para ciertos usuarios, en ciertas condiciones y a ciertos precios. Determinar esos 'ciertos' mediante el análisis del dato y su conclusión focalizada eso hace que nuestras ventas crezcan exponencialmente”.

Para Lasheras, "zerca! ha supuesto un booster para las ventas online y las farmacias adheridas por nuestro modelo de valor añadido en el análisis de los datos y el enfoque de las conclusiones derivadas del mismo. Se trata de encontrar los productos con mejor rendimiento del catálogo de las farmacias”. El head of ecommerce de zerca explica que "se han definido e implementado determinados procesos que confieren un scoring a los artículos de cada subfamilia de la parafarmacia (cosmética, suplementos alimenticios, etc.) para introducir en el mercado productos que son interesantes a los usuarios en el momento que lo necesitan".

Lasheras prosigue: "jugamos con variables que determinan el scoring del producto, por ejemplo, la venta masiva de protectores solares en verano o el aumento de demanda de dermocosmética de alta gama durante el mes de noviembre, y lo cruzamos con el interés del usuario, precio que podemos ofrecer, comparación con la competencia… Dándoles una lógica interna optimizamos nuestra oferta y la cruzamos con la demanda de una manera dinámica. Si a eso unimos nuestra política de envíos gratuitos o casi gratuitos, se explica el crecimiento exponencial de la venta de farmacias en zerca”.

Comenzar a vender online en zerca! es gratis para las farmacias zerca! despliega en España una propuesta eficaz y diferencial que beneficia al sector farmacéutico en cuanto a la gestión de la venta online y lo libera de cualquier carga económica. Se trata del modelo Zerca Farmacia: una solución disruptiva e integral que combina tecnología, servicios logísticos, consultoría, formación, marketing digital, branding y un asesoramiento personalizado.

Este servicio no requiere ningún tipo de desembolso por la digitalización inicial, dado que está financiado 100% gracias al kit digital, y permite acceder a las comisiones por venta más competitivas del mercado.

Zerca!, en definitiva, posibilita que los vendedores puedan gestionar eficazmente su negocio online y potenciar su visibilidad, el número de clientes y las ventas.