Black Friday en TCOEX. Todo lo necesario para equipar el baño con estilo y funcionalidad

En España, el próximo 24 de noviembre se celebra el Black Friday de 2023.

Durante este día, negocios de distintos sectores ponen a disposición de sus clientes múltiples ofertas y rebajas.

Por lo general, estas promociones se extienden durante varios días anteriores y posteriores a esta fecha en particular. Esto último depende de la estrategia de venta de cada empresa.

En particular, se trata de un momento del año en el que es posible acceder a mejores precios de múltiples productos. Por ejemplo, en el sector de decoración hogar, la empresa TCOEX ha anunciado que diversos productos de su catálogo podrán adquirirse con precios promocionales. Esta firma cuenta con varias categorías de artículos como sanitarios, lavabos, griferías y otros accesorios para baños bajo normativas de calidad europea.

Aprovechar el Black Friday para renovar o reformar el baño con TCOEX Esta empresa cuenta con un equipo de trabajo que estudia tanto las tendencias del mercado como el comportamiento de los consumidores para poder ofrecer productos de diseño innovador y alta calidad.

A propósito de esto, para la próxima campaña de Black Friday, esta empresa ha incluido dentro de sus ofertas distintos artículos que sirven para renovar o reformar un baño.

Uno de ellos es el inodoro suspendido Toledo TCOEX Rimless de fondo reducido. En particular, este modelo de inodoro viene con kit de fijación y asiento en UF de caída amortiguada. Al ser de fondo reducido, resulta ideal para baños con poco espacio. Este producto se fabrica con cerámica esmaltada de alta calidad de color blanco.

En esta fecha, TCOEX también ofrece el conjunto de ducha cromo monomando Cádiz con accesorios. Se trata de un producto ideal para sustituir una bañera por una ducha. En cuanto a sus características, cuenta con una barra extensible de 133 centímetros y un duchón y alcachofa de 20 por 20 centímetros de forma cuadrada. Además, este sistema de ducha incluye grifería cromada con cartucho cerámico.

Para completar la renovación o reforma de un baño, TCOEX dispone del modelo de lavabo Cáceres, adecuado para colocar sobre encimera. Este producto también se fabrica con cerámica blanca de alta calidad.

Accesorios de decoración para el baño Durante el Black Friday 2023, TCOEX ofrece un espejo dorado modelo Orión. Su forma es circular y viene con soporte de aluminio con marco dorado.

En este caso, el kit de instalación para colocarlo en la pared está incluido. Por último, esta empresa cuenta con un modelo de cesta jabonera para duchas que se adapta a cualquier tipo de grifo. Este artículo se higieniza fácilmente y permite disfrutar de mayor comodidad en el baño.

Con los productos de decoración hogar que ofrece la empresa TCOEX durante el Black Friday 2023 es posible conseguir todo lo necesario para diseñar o renovar un baño con estilo y funcionalidad.