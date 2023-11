MSI Grupo; 25 años como especialistas de automatización, digitalización y control

MSI Grupo (Mondragón Sistemas de Información) lleva 25 años siendo especialista en proyectos de automatización, digitalización y control.

Con sede central en Andoain, cuenta con un laboratorio de ensayos en Aretxabaleta y filiales en Santander y Mexico. Posee amplias referencias en proyectos de distinto alcance en una gran variedad de industrias y centra la clave de su éxito el equipo humano altamente cualificado y comprometido con el que cuenta.

MSI es una cooperativa que nació en 1997, fruto de la fusión de dos sociedades (una parte de Fagor Sistemas e Isei SA) con culturas empresariales diferentes que convergieron en un proyecto cooperativo. Aúna un alto conocimiento tecnológico junto con un ‘expertise’ en procesos industriales. Esa gestión conjunta, el dominio tecnológico y el conocimiento sectorial le permite aportar a sus clientes soluciones integrales de alto valor añadido.

Mondragón Sistemas de Información (MSI) pertenece a la división de ingeniería y servicios de la Corporación Mondragón y cuenta en la actualidad con más de 70 personas trabajando en sus diferentes plantas, de las que más de 50 son cooperativistas.

Esteban Irisarri: “Retener el talento y seguir siendo pioneros en digitalizar, son nuestros grandes retos” Esteban Irisarri Babace (Etxalar, 1978) lleva poco más de un año como presidente de MSI y previamente desde 2011 ha desempeñado dentro del grupo los cargos de Ingeniero proyectista y responsable de la Oficina Técnica.

MSI Grupo ha celebrado recientemente su 25 aniversario. ¿Qué balance realizan de estos años de andadura? ¿Cómo ha evolucionado?

Yo puedo hablar de primera mano de los últimos 12 años de la empresa, que son los años que llevo trabajando en ella. Hasta entonces, MSI se había centrado en el metal, haciendo líneas de corte, automatizaciones etc., y la empresa no sufrió altibajos. Fue precisamente hacia 2011, coincidiendo con mi entrada en la cooperativa, cuando MSI se comenzó a trabajar con las instalaciones de agua. Ahí se produjo un cambio de mentalidad en la empresa, puesto que el empezar a trabajar con instalaciones de agua suponía asumir el riesgo de empezar a trabajar en el extranjero, había que controlar financieramente todos los temas fuera de nuestras fronteras, cobros, cambios de moneda… y pese a abordar proyectos punteros en instalaciones de agua (incluida la depuradora de agua más grande del mundo), los primeros años no estuvieron exentos de dificultades. La colaboración entre los trabajadores y nuestros clientes, fue fundamental para afrontar estas dificultades y reforzar la internacionalización de MSI.

MSI pertenece a la división de ingeniería y servicios de la Corporación Mondragón, uno de los mayores grupos empresariales de España ¿Qué les aporta ser parte Corporación Mondragón?

El Grupo Mondragon supone una ayuda indispensable. MSI pertenece a la división de ingeniería y servicios de la Corporación Mondragón y, desde la autonomía de cada cooperativa, es cierto que realizamos acciones comerciales conjuntas para las que Grupo Mondragon es una buena carta de presentación. Además, el grupo está ahí para lograr financiación y para ayudar en momentos de apuros. Es importante destacar también el fondo existente para proyectos tractores o estratégicos y el fondo social para invertir en nuestro entorno.

¿Cuántas personas conforman MSI?

MSI cuenta en la actualidad con más de 70 personas trabajando, de las que 50 son cooperativistas y otras 20 personas trabajan en una empresa participada que es Enika, en Cantabria, que se dedica a controles de puertos. Nuestra planta de Andoain está dedicada a la automatización y digitalización, y en Aretxabaleta tenemos los laboratorios de ensayos, donde trabajan unas 10 personas.

La transformación digital es uno de los grandes retos de futuro. ¿Cómo se afronta desde MSI esta transformación?

MSI lleva más de 20 años trabajando con Controladores Lógicos Programables, más conocidos como PLC (Programmable Logic Controller) que no deja de ser digitalizar, aunque se le haya llamado automatización. Un PLC lleva consigo coger unas señales y llevarlas a otro sitio y tratarlas y esto lo hacemos desde hace 20 años, por lo que se puede decir que llevamos dos décadas digitalizando. Ahora el reto es llevar esos datos a la nube con seguridad y tratarlos para conseguir procesos más efectivos, pero no es nuevo para nosotros

¿Cuáles son los retos de para los próximos años?

El principal reto es el talento. Hoy en día escasean los ingenieros informáticos senior, por lo que conseguir gente válida y que esté contenta en nuestra empresa es uno de nuestros principales retos. Precisamente para retener ese talento, hemos adoptado ya medidas de conciliación y teletrabajo que ayuden a las personas trabajadoras y ser más atractivos para las personas que se pudieran incorporar a nuestra empresa. Nos parece importante conjugar la vertiente personal y la laboral ofreciendo facilidades.

Por otra parte, es fundamental para nosotros seguir siendo pioneros y estar a la última en cuanto a la digitalización, para poder ofrecer a nuestros clientes procesos más efectivos.