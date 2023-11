Software para supermercados inteligentes de autoservicio con Scan and Buy

La tecnología digital está impactando de forma positiva en la sociedad, permitiendo la realización de actividades de rutina como compras y quehaceres del hogar de manera sencilla, práctica y segura.

Los supermercados inteligentes, por ejemplo, forman parte de este nuevo impacto, ya que permiten a los consumidores realizar la compra de sus productos sin pasar por cajeros, filas ni demoras.

Scan and Buy, el nuevo software para supermercados inteligentes de autoservicio, promueve este tipo de compras ágiles y modernas mediante la colaboración de empresas reconocidas como Google, AWS, Intel, Python y Apple.

¿Cómo funcionan los supermercados inteligentes de autoservicio de Scan and Buy? El concepto de supermercados inteligentes de autoservicio hace referencia a todos aquellos establecimientos y minimarkets que ofrecen una experiencia de compra smart. Esta experiencia está pensada para maximizar el tiempo de los consumidores en este tipo de mercados y promover el desarrollo de un modelo de negocio más práctico, sostenible y productivo.

El software de Scan and Buy se rige bajo el concepto de estos minimarkets inteligentes, facilitando el escaneo y compra de productos de interés mediante una aplicación móvil disponible para Android e iOS. Estos productos son añadidos al menú de compras del usuario de la app con información detallada de cada uno, incluyendo precios, nombres y otros datos relevantes.

Una vez dicho usuario ha escaneado sus artículos y ha decidido cuáles llevar solo necesita pulsar en comprar sin esperar largas filas ni hacer pagos en cajeros. La factura de la compra es enviada al correo electrónico del consumidor, evitando el uso innecesario del papel y las demoras que este tipo de formatos causan en los supermercados.

Supermercado smart, tiendas híbridas y franquicias Scan and Buy ofrece su software para la administración de tiendas inteligentes a cualquier tipo de negocio interesado en implementar este sistema moderno e innovador. Por supuesto, este no es el único servicio que la empresa proporciona a sus clientes, ya que también cuenta con un modelo de franquicia para quienes buscan soluciones más exclusivas.

Estas franquicias permiten a los propietarios de las mismas abrir sus tiendas por las noches con un sistema de videovigilancia gestionado por una inteligencia artificial. Además, incluyen un servicio de atención personalizada por parte de la empresa para sus franquiciados y otras opciones exclusivas de este modelo de negocio.

Por otra parte, Scan and Buy permite la administración de la app a través de un cajero, así como la realización de compras de forma autónoma. Este sistema de cajero y compra libre smart se conoce como híbrido y está disponible para todo tipo de supermercados inteligentes de autoservicio en España. La automatización de cajeros y supermercados ofrecida por Scan and Buy permite a los empleados, gerentes y directivos proporcionar experiencias de usuario más personalizadas a sus consumidores y visitantes. Sumado a ello, el software promueve la apertura y operatividad de los negocios 24/7, lo cual resulta idóneo para incrementar las ventas.