¿Qué ventajas ofrece Menosdeluz?, de la mano de su fundador

Uno de los servicios más utilizados y elementales en la vida cotidiana es la energía eléctrica.

Constantemente, en los hogares, comercios, industrias y empresas, se utiliza este recurso, por lo que suele ser necesario comparar tarifas de luz para encontrar la que mejor se adapte a las propias necesidades y al presupuesto disponible.

Con la creciente diversidad de ofertas y las complejidades de las facturas, los consumidores se pueden sentir abrumados al tratar de identificar la alternativa más adecuada. Sin embargo, Menosdeluz es un comparador de tarifas de luz que ha llegado para optimizar el acceso de los usuarios a información clara y precisa sobre las opciones disponibles.

¿Cómo nació la idea de crear un comparador de tarifas luz?

Ocurrió en 2021, a mí personalmente me suben mi tarifa de luz, me pongo a buscar por internet como mejorarla y lo que me encuentro es de todo menos sencillo. Estoy varios días buscando, me encuentro información poco honesta o al menos parcial, me piden mis datos personales sin ofrecerme nada, en fin, una odisea, pero finalmente consigo coger una tarifa aceptable y lo dejo ahí. Meses después, un compañero de la universidad me cuenta que está buscando cambiar de tarifa y su situación es muy parecida a la que yo sufrí, con lo que ahí veo que el problema no era que yo fuera un zoquete buscando, sino que existe un problema en el mercado y es necesario facilitar la información para cambiar de tarifa de luz de forma más amigable y sobre todo confiable.

¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar un comparador de tarifas?

En general, un comparador te ahorra mucho tiempo, porque aglutina información y te la facilita. Pero hay que tener cuidado con que lo que nos muestren sea veraz, y no esté “ordenado” como más le convenga al comparador. En menosdeluz garantizamos la honestidad de las ofertas que mostramos, y dejamos que sea el usuario el que decida si desea contratar. No le vamos a perseguir, ni a llamar a la hora de la siesta, directamente no le vamos ni a pedir su email ni teléfono, nuestra función como comparador es facilitar esta información al usuario y después ya él mismo, tiene el poder de decidir que desea hacer.

¿Cuánto es el ahorro promedio al que acceden los usuarios de Menosdeluz.com?

Esto depende muchísimo del perfil de consumo y de la tarifa actual que tenga el usuario, pero como me preguntas por un promedio, de nuestros datos sale que escogiendo la mejor tarifa que ofrecemos en cada comparación los usuarios están consiguiendo en torno a un 30% ahorro. Lo cual significa bajar una tarifa de unos 50 euros hasta 35 (al año más de 150 euros), pero hemos visto bajadas brutales de personas que estaban pagando del orden de 200 euros al mes y se les quedaba a la mitad, todo depende de la tarifa de la que partas.

¿De qué manera los usuarios pueden personalizar la comparativa?

Como comentamos anteriormente, el perfil de consumo es importante, no hay una “mejor tarifa” que valga para todo el mundo. Por este motivo, siempre recomendamos personalizar la comparativa, y para ellos ofrecemos 2 opciones, en las que para ambas necesitamos una factura:

La primera es rellenar un sencillo formulario en el que te pedimos únicamente tu potencia contratada y tu energía consumida, estos datos pueden verse en la factura fácilmente.

Y la segunda, si no lo encuentras o ni te apetece buscarlos, directamente puedes subir la factura a la web, y que nosotros la leamos para coger estos datos de consumo automáticamente, y ojo, después de leerla, la desechamos, no la guardamos, como decimos no queremos quedarnos ningún dato personal.

¿Por qué es importante que las personas conozcan su perfil de consumo?

Si conoces tu perfil de consumo, puedes escoger la tarifa que más te conviene, con la que más vas a ahorrar. El problema es que esto que, decimos tan rápido de “conocer el perfil de consumo” puede ser bastante complejo, y ahí es donde entra la recomendación personalizada de menosdeluz. El resultado del comparador te dice lo que pagarías en cada una de las tarifas actuales, con tu mismo consumo. De esta forma la comparación es super sencilla para el usuario, porque puede ver que ha pagado por ejemplo 50 euros en su factura y si le ofrecemos tarifas con un resultado menor que esos 50 euros, no hay mucho que dudar, habría pagado menos estando en esa tarifa y cuanto antes cambie antes empezará a ahorrar.

¿Es una buena estrategia consultar el precio de luz por horas?

Si estás es en mercado regulado, por supuesto, es casi una obligación conocer el precio diario de la luz. Si debemos decir que actualmente, el mercado libre parece más interesante, en la web se puede ver fácilmente también como compiten la tarifa regulada y las mejores del libre y por ahora ganan estas últimas en casi todos los casos. Por no hablar de que te “liberas” de estar pendiente de las variaciones en los precios de la energía.

¿Qué mecanismos implementan para proteger los datos personales del cliente?

Esto es importantísimo para nosotros y cuando empezamos fue casi la mayor preocupación, por este motivo, como siempre pensando en los usuarios, decidimos no guardarnos ningún dato personal. Ofrecemos los resultados de la comparación sin guardarnos ningún dato, incluso como hemos mencionado, cuando nos adjuntan una factura, solo la leemos para calcular el ahorro y la borramos. Entendemos que esto aporta seguridad a nuestros usuarios y porque no decirlo, también a nosotros, porque de esta forma no tenemos que tener miedo a ataques o fugas de información.

El compromiso de Menosdeluz con la personalización, la transparencia y la privacidad del usuario lo posicionan como un modelo ejemplar en la industria de comparadores de tarifas. Gracias a su propuesta, ahora cada persona puede decidir de manera segura e informada sobre la utilización de la energía, aprovechando al máximo su perfil de consumo y logrando así un ahorro sustancial en sus facturas de electricidad.