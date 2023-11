Acreditación para obtener el certificado digital desde el móvil con Gestiones24

El también llamado certificado electrónico FNMT es una documentación muy útil, dado que permite a los ciudadanos realizar una diversidad de trámites en la red e intercambiar información con organismos e individuos. Una pregunta que habitualmente se hacen algunas personas es qué se puede hacer con el certificado digital.

Esta certificación es expedida por la FNMT-RCM y pueden solicitarla individuos de nacionalidad española o extranjera. El único requisito para poder hacerlo es que tengan DNI o NIE.

Existen varias maneras de obtener este certificado: de forma presencial, por medio de video identificación, mediante la utilización del DNIe y desde el móvil. Esta última opción es posible gracias a gestorías online como Gestiones24.

Qué se puede hacer con el certificado digital: estas son todas sus utilidades Una de las primeras funciones que tiene el certificado digital es su uso para la presentación y liquidación de impuestos desde la comodidad del hogar, permitiendo ahorrar tiempo y esfuerzo.

Asimismo, el certificado electrónico es un aliado para la presentación de recursos y reclamaciones en línea, así como también para la realización de censos de población y vivienda. Además, se utiliza para inscribirse en el padrón municipal y para hacer consultas relacionadas con el área.

Por otra parte, con el documento se pueden solicitar subvenciones y hacer consultas a través de internet. Esto resulta muy práctico, pues es una manera de simplificar los procesos, los cuales en ocasiones se vuelven tediosos.

Finalmente, se puede acceder a información sobre la asignación de colegios electorales para eventos electorales y agilizar las actuaciones comunicadas con las autoridades y organismos pertinentes. También se pueden firmar documentos y formularios oficiales de manera electrónica.

Cómo obtener el certificado digital a través del móvil Acreditarse desde el móvil para obtener el certificado digital de la FNMT es un procedimiento muy sencillo que solo requiere unos pocos minutos. Lo primero que deben hacer las personas para solicitar el documento es entrar en la plataforma de Gestiones24. Una vez en el portal, deben rellenar un breve formulario con los datos personales. Asimismo, es necesario adjuntar el DNI o el NIE. La documentación tiene un precio de 39 euros y los usuarios la reciben en su correo electrónico en un lapso de tiempo no mayor a 24 horas.

La solicitud, validación y descarga del certificado digital no es lo único que se puede hacer en Gestiones24. También se pueden gestionar digitalmente declaraciones de la renta, documentos de la administración pública y tramitación de documentaciones con diversas entidades.

En conclusión, solicitar el certificado digital a través de plataformas como Gestiones24 es una excelente alternativa, sobre todo para las personas que no tienen tiempo de moverse de un lugar a otro y que necesitan métodos prácticos que no requieran salir de casa o la oficina.