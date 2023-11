La Escuela de Risoterapia de Madrid pone a disposición un programa de vacaciones que da la posibilidad de experimentar los beneficios de esta práctica

Con la llegada de un nuevo año, muchas personas se plantean nuevos objetivos y desafíos para mejorar sus vidas.

Sin embargo, la falta de motivación y energía los hace abandonar estos propósitos rápidamente. Frente a esta situación, una solución efectiva es la risoterapia, una práctica de autoconocimiento basada en la risa y el humor.

La Escuela de Risoterapia de Madrid ofrece un programa de vacaciones del 6 al 10 de diciembre, que permite experimentar los beneficios de esta práctica. Su objetivo es proporcionar experiencias relacionadas con la risa terapéutica, para ayudar a las personas a encontrar la motivación para afrontar positivamente los desafíos de su vida.

Una jornada de autodescubrimiento que garantiza risas y creatividad El programa Vacaciones, ‘Mucho más que risas’, es una jornada de risoterapia con una duración de 4 días, que se lleva a cabo durante el Puente de la Constitución. Su objetivo es ayudar a las personas a conectar consigo mismas y a despertar su motivación interna para que puedan conseguir sus metas de vida.

Sus actividades se llevarán a cabo en la Sierra de Guadarrama, la cual aporta un entorno rodeado de naturaleza, ideal para estimular el juego, la creatividad y la alegría de los participantes. Por su parte, el proceso terapéutico abarcará varias técnicas y recursos, como expresión corporal, biodanza, bionergética, arteterapia, mitología y dinámicas de grupo, además de meditaciones de risa, pensadas para involucrarse en esta experiencia a profundidad.

Mediante estas técnicas, se busca no solo fomentar la alegría, motivación y creatividad de los participantes, sino también enseñarles habilidades para alcanzar la paz y armonía en su día a día. Entre estas destrezas, está la capacidad para resolver los asuntos más importantes de la vida de forma más sencilla y natural, así como establecer límites claros y enfocar la atención en lo que cada persona desea.

Asimismo, aprenden a manejar y gestionar relaciones afectivas, así como a cuidar de sí mismos y actuar con autenticidad, pero, sobre todo, a reír y disfrutar tanto de las pequeñas como las grandes cosas de la vida.

Conocer la experiencia y enseñanzas de las vacaciones de la Escuela de Risoterapia de Madrid El programa de vacaciones de la Escuela de Risoterapia de Madrid está liderado por Irene Megina Fernández, directora y formadora en esta institución, quien realiza actividades de risoterapia desde hace 18 años. Su experiencia le ha demostrado que la finalidad de esta técnica no es que las personas vuelvan a ser niños, sino que puedan recuperar cualidades de la infancia, como la espontaneidad, la mirada sin prejuicios y la apertura para interactuar libremente, sin dejar de lado sus características de adultos, como la experiencia, madurez, picardía, etc.

Estas vivencias son las que busca plasmar en su programa de vacaciones a base de risoterapia, el cual está abierto tanto para particulares como para empresas que quieran fomentar habilidades como liderazgo, gestión de tareas y habilidades de desarrollo personal. Por medio de su experiencia y habilidades, busca crear un espacio sin tiempo en esta jornada, donde los participantes puedan liberarse de sus ataduras, conocerse a sí mismos y descubrir aquello de lo que son capaces en realidad.