Transformando el sector de limpieza; la visión de Felipe Raga, socio de LimpiezasExpress.com

El sector de la limpieza se encuentra en crecimiento constante.

Este auge se debe al incremento en la demanda de espacios limpios y saludables y por una conciencia creciente sobre la importancia de la higiene.

En este sentido, Felipe Raga, socio de LimpiezasExpress.com concede esta entrevista para conocer la posibilidad de aprovechar esta tendencia mediante sus franquicias rentables de limpieza.

¿El sector de limpieza es a prueba de crisis? ¿Por qué?

Sí, definitivamente el sector de limpieza es bastante resistente a las crisis económicas y hay varias razones para esto.

En primer lugar, la limpieza es una necesidad constante: nuestros objetos, pertenencias... y nosotros mismos requerimos limpieza constante.

En segundo lugar, la limpieza e higiene cobran cada vez más un mayor protagonismo entre nuestras necesidades. De hecho, crisis como la del covid han concienciado a la población sobre la importancia de mantener espacios y entornos limpios para reducir infecciones.

En tercer lugar, hay un notable incremento de normativas relacionadas con la higiene y limpieza: cada vez existe una mayor exigencia de mantener en un estado saludable instituciones educativas, hospitalarias, oficinas, comercios, viviendas, etc.

La siguiente razón tiene que ver con la anterior: realizar una limpieza profesional y con garantías, que además esté adaptada a la numerosa normativa, exige disponer de personal formado y especializado, además de maquinaria que cada vez es más sofisticada como barredores, depuradores de aire, aspiradoras con filtros HEPA, productos químicos respetuosos con los seres vivos y el medio ambiente pero simultáneamente eficaces, etc.

Y, por no extenderme demasiado, citaría otra razón adicional por la cual la limpieza tiene una cada vez mayor demanda, en este caso, a nivel doméstico. Es sencillamente porque cada vez disponemos de menos tiempo libre y queremos delegar esas tareas a una empresa o profesionales especializados que, además, cumplan con la diversa normativa sanitaria, fiscal y de seguridad social para evitarnos problemas.

¿Cómo se ha comportado el sector de limpieza en los últimos años? ¿Está creciendo, decreciendo o se encuentra estancado?

Centrándonos en cifras macro, el Observatorio Sectorial DBK analiza anualmente más de 200 sectores de industria en España e indica que el sector de limpieza (que anualmente factura aproximadamente 13 mil millones de euros) viene experimentado un crecimiento constante en los últimos años, con un aumento anual del 5,4 % en 2021 y un sólido 4,5 % en 2022.

Esta tendencia demuestra un incremento sostenido en la demanda de servicios de limpieza, lo que lo convierte en un sector en expansión lleno de oportunidades para emprender y para empresarios que quieran diversificar su negocio.

Actualmente, el modelo de franquicias y licencias de LimpiezasExpress.com ofrece tres líneas de negocio. ¿Cuáles son?

El modelo de franquicias y licencias que hemos diseñado para LimpiezasExpress.com se basa en tres líneas de negocio claramente definidas y altamente demandadas: la limpieza a fondo de viviendas y locales comerciales, que cubre desde hogares hasta espacios comerciales de cualquier tamaño. Los servicios de mantenimiento, incluyen limpiezas regulares para garantizar espacios continuamente limpios y ordenados y, por último, servicios especializados como vaciados y limpiezas industriales para satisfacer necesidades específicas de nuestros clientes.

Esta versatilidad nos distingue en el mercado y proporciona a nuestros franquiciados una ventaja competitiva significativa, así como una atractiva diversificación. Al unirse a nosotros, no solo tendrán acceso a estas diversas líneas de negocio, sino que también podrán satisfacer una amplia gama de necesidades de limpieza en su área local.

Esto no solo aumenta la rentabilidad, sino que también garantiza una base sólida y estable de clientes satisfechos, lo que es fundamental para tener éxito en el sector de la limpieza a largo plazo.

¿Quiénes pueden acceder a este tipo de franquicias y licencias?

El modelo de franquicias y licencias de LimpiezasExpress.com ha sido diseñado para ser accesible tanto para profesionales del sector de la limpieza que deseen expandir su negocio, como para emprendedores de otros sectores que busquen una oportunidad de negocio estable y rentable.

En el caso de los profesionales y empresas de limpieza, les ayudamos a crecer y a ampliar su negocio para poder operar en otra liga mediante mejora de sus procesos; mejora de la gestión de sus operarios; aumento de la productividad; mayor relevancia pública; aplicación de software de Marketing Automation e Inteligencia Artificial para operar como las empresas más punteras; les ofrecemos soporte para aprovechar subvenciones, grandes concursos privados y públicos; obtener subvenciones, etc. Y, sobre todo, les impulsamos para que crezcan en facturación, accediendo a más clientes corporativos y domésticos.

En el caso de emprendedores que quieran comenzar en el sector, ya sean primerizos u otros empresarios que quieran diversificar en este sector, no es necesario tener experiencia previa, ya que ofrecemos un completo programa de formación corporativa y el respaldo constante de nuestro equipo de Expansión, Operaciones y Marketing. Buscamos personas comprometidas, ambiciosas, con ganas de tener éxito y ganar dinero, ofreciendo un servicio excepcional a nuestros clientes.

Como emprendedor, ¿por qué es conveniente abrir una franquicia o licencia de LimpiezasExpress.com en vez de desarrollar una empresa por cuenta propia o de manera autónoma?

Optar por abrir una franquicia en lugar de empezar desde cero como emprendedor independiente presenta varias ventajas significativas, pero las principales, diría que son: en primer lugar, reduce drásticamente la curva de aprendizaje al evitar los desafíos que vienen con aprender por cuenta propia, ya que proporcionamos una formación integral y experta; verse acompañado por una marca, formación, sistemas e infraestructura probada y funcionando; y conseguir rentabilizar el negocio antes.

Algunos de los trabajos disponibles en este sector se conceden mediante licitaciones. Al pertenecer a la red Limpiezas Express, ¿es posible acceder a ellos más fácilmente?

Sí, al tener el respaldo de LimpiezasExpress.com, los emprendedores tienen acceso a licitaciones y grandes trabajos de manera más fácil y efectiva. Nuestra marca consolidada y reputación establecida aumentan la confianza de las instituciones y empresas en nuestra capacidad para ofrecer servicios de alta calidad y confiabilidad. Disponemos de numerosas fuentes para conocer cuándo surgen estas oportunidades, a las que hay que ofertar en un reducido tiempo. Si no conoces sobre ellas de inmediato, se pierde la oportunidad.

Además, proporcionamos orientación y apoyo a nuestros franquiciados y licenciatarios para participar en estos procesos de licitación, incluyendo la preparación de documentos, presentación de propuestas competitivas y la negociación de contratos. Esto no solo facilita el acceso a licitaciones, sino que también mejora las posibilidades de ganar estos contratos.

¿Es necesario tener un local físico para desarrollar esta actividad?

No, no es necesario tener un local físico para desarrollar la actividad de una franquicia o licencia de LimpiezasExpress.com, al menos al inicio, cuando la facturación es más baja. Nuestro modelo de negocio se basa en la prestación de servicios de limpieza y mantenimiento en el lugar donde se requieran, como hogares, oficinas, locales comerciales e industriales.

De esta manera, los franquiciados y licenciatarios pueden gestionar y coordinar las operaciones desde una ubicación remota, lo que da flexibilidad y reduce los costes asociados con la necesidad de mantener un local físico. Así, pueden centrarse en la gestión eficiente del negocio y ofrecer servicios de alta calidad a los clientes sin la carga de los gastos adicionales de un espacio físico.

En esta época, se habla mucho de transformación digital y del uso de tecnología. ¿De qué manera han incorporado tecnología al negocio de limpieza?

En LimpiezasExpress.com, hemos llevado la innovación digital al corazón de nuestro negocio. Implementamos un sistema de gestión de relaciones con clientes impulsado por automatismos e Inteligencia Artificial (IA), transformando por completo la forma en que operan nuestras franquicias y licenciatarios. Esta revolución tecnológica no solo ha mejorado nuestra eficiencia operativa y la productividad, sino que también ha elevado la satisfacción del cliente y la rentabilidad.

Apoyados en estos sistemas hemos automatizado tareas administrativas como el seguimiento de prospectos y las respuestas rápidas a solicitudes de presupuestos, simplificando la vida tanto para nuestros equipos como para nuestros clientes. Nuestro software de gestión de clientes (CRM) va más allá, permitiendo la gestión de prospectos, interesados y clientes desde cualquier dispositivo y canal, desde WhatsApp hasta correo electrónico y redes sociales. Este enfoque no solo ahorra tiempo y recursos, sino que también mejora drásticamente nuestra satisfacción del cliente al proporcionar respuestas precisas en tiempo real.

Además, empleamos algoritmos para analizar datos y tendencias, identificando oportunidades de mercado y adaptando nuestras estrategias comerciales con precisión. Esta tecnología nos permite optimizar nuestros recursos y garantizar una respuesta ágil a las fluctuaciones en la demanda de servicios de limpieza, proporcionando un valor excepcional tanto a nuestros clientes como a los emprendedores de LimpiezasExpress.com

Por último, ¿qué consejos le daría a alguien que quiere comenzar con un negocio en este sector?

A quienes deseen emprender en este sector les ofrezco tres sugerencias: que inviertan en tecnología y procesos que les hagan ser competitivos en precio y calidad; que sean ágiles en la comunicación multicanal con los clientes; y sobre todo, que se orienten a proporcionar un servicio de alta calidad. La satisfacción del cliente es piedra angular del éxito en el negocio de limpieza. Además, mantenerse al día con las últimas tendencias tecnológicas y adoptar herramientas que mejoren la eficiencia y la calidad del servicio es fundamental. La formación continua y el compromiso con la excelencia son cruciales para sobresalir.

En este camino hacia el éxito, asociarse a una franquicia especializada de limpieza y probada marca la diferencia. En LimpiezasExpress.com, ofrecemos un apoyo constante y oportunidades de crecimiento para nuestros franquiciados