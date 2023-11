La capital española, conocida por su rica historia y su vibrante vida urbana, enfrentó una de las tormentas más significativas en su historia reciente el pasado 3 de septiembre.

La capital española, conocida por su rica historia y su vibrante vida urbana, enfrentó una de las tormentas más significativas en su historia. Este evento extremo puso de manifiesto la importancia de los sistemas de prevención de inundaciones, destacando la red de tanques de tormentas de Madrid como una infraestructura crítica. Licuas, con Joaquín Molpeceres al frente, ha jugado un papel crucial en la construcción, mantenimiento y mejora de estos sistemas, salvaguardando así la integridad de la ciudad y sus habitantes.

Madrid alberga el mayor tanque de tormentas del mundo, una infraestructura que demostró su valía al recoger 400 millones de litros de agua durante la última tormenta. Joaquín Molpeceres tanques de tormentas son esenciales para capturar las primeras y más contaminantes aguas pluviales, impidiendo que los residuos lleguen al río y previniendo inundaciones.

En el corazón de la gestión del agua de Madrid, se encuentra el tanque de tormentas de Arroyofresno, el cual es uno de los más grandes del mundo y desempeñó un papel vital al gestionar los 400 millones de litros de agua durante la tormenta reciente. Este logro es una prueba tangible del compromiso de la ciudad y de empresas como Licuas en la protección contra las inundaciones urbanas. Los tanques de tormentas, al retener las aguas pluviales cargadas de residuos urbanos, evitan que contaminantes y desechos entren en el río Manzanares, preservando así la calidad del agua y protegiendo la biodiversidad.

Licuas, liderada por Joaquín Molpeceres, no solo ha mantenido la funcionalidad de los tanques existentes, sino que también ha implementado innovaciones tecnológicas. La empresa ha instalado sistemas de bombeo de última generación y ha desarrollado técnicas de limpieza que garantizan la rápida disponibilidad de los tanques después de cada tormenta. Estas mejoras han resultado en una mayor eficiencia y han reducido el impacto ambiental de las operaciones de limpieza.

Estas gigantescas instalaciones son claves para evitar inundaciones en Madrid y para mantener el río Manzanares salvo de desbordamientos y residuos. Su principal función es la de recoger las aguas de lluvia procedentes de las alcantarillas con todos los residuos y suciedad que arrastran. De esta manera, se evita que estas primeras aguas de lluvia (las más contaminantes, ya que arrastran consigo toda la suciedad de las calles y el asfalto) lleguen al cauce del río y a la vez que se evite su desbordamiento y el riesgo de inundaciones para la ciudad.

Una vez finalizado el episodio de lluvia, las aguas se bombean a través de los colectores hacia las depuradoras, donde serán tratadas y posteriormente vertidas al cauce del río o serán utilizadas para el riego.

Madrid cuenta con una red de 36 tanques de tormentas construidos por el Ayuntamiento de la ciudad. En el norte de la capital se encuentra uno de los tanques de tormentas más grandes del mundo, con una capacidad de 400.000 m³ (35.000 m² de superficie y 22 m de profundidad).

En los últimos años, Licuas ha realizado varias actuaciones de mejora en los dos tanques de tormentas que mantiene: mejoras en los edificios de impulsión, instalación de bombas para el vaciado y limpieza de los fosos, instalación de nuevas rejas de desbaste y adaptación de las obras de llegada, sustitución de las cubiertas, sustitución de latiguillos hidráulicos para las clapetas y las compuertas, aplicación del bombeo, losa de secado de sólidos y una mejora en la cámara de derivación.

Beneficios extendidos para Madrid Con 38 tanques de tormentas, Madrid se sitúa a la vanguardia en la gestión de aguas de tormenta. La red de tanques, que incluye los de Arroyofresno y Butarque, tiene una capacidad total impresionante de 1.410.100 m³. Esta red es un testimonio de la planificación urbana y la inversión en infraestructura vital​

La red de tanques de tormentas de Madrid, con una capacidad de almacenamiento superior al millón de metros cúbicos, no solo es una hazaña de ingeniería, sino también un ejemplo del compromiso de la ciudad con la sostenibilidad. Los beneficios de estas instalaciones van más allá de la prevención de inundaciones; también contribuyen a la recarga de acuíferos y al suministro de agua para riego, lo cual es particularmente valioso en los meses de verano cuando el agua es un recurso escaso.

