ConfiaFarma, distintas opciones de farmacias en venta Málaga

Comprar un negocio no solo implica dinero, sino también tiempo, esfuerzo y el cumplimiento de una serie de trámites burocráticos. Cuando se trata de un establecimiento relacionado con la venta de medicamentos, la búsqueda y los trámites de compraventa pueden resultar cuesta arriba, puesto que se trata de un nicho de mercado muy específico y con exigencias particulares.

Por tal razón, para que los potenciales compradores puedan buscar fácilmente farmacias en venta Málaga, ConfiaFarma tiene un espacio disponible en su página web donde difunde los establecimientos farmacéuticos que están en el mercado.

Además, esta compañía cuenta con una variedad de servicios para asesorar a los compradores sobre los distintos aspectos vinculados con la compraventa y los planes de financiación más favorables.

ConfiaFarma evalúa aspectos financieros y fiscales ConfiaFarma explica que cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado de las compraventas y traspasos de farmacias y que la empresa está conformada por un sólido equipo de profesionales. Estos están capacitados para evaluar todos los aspectos financieros, fiscales y de gestión para que al invertir en el sector farmacéutico no surjan sorpresas desagradables o dificultades que pongan en riesgo la viabilidad del negocio.

Respecto a las farmacias en venta Málaga, la compañía presenta en su sitio web un total de 10 establecimientos que se encuentran en el mercado actualmente.

Las opciones disponibles varían en cuanto a ubicación y tamaño, por lo que se ajustan a las distintas necesidades de los potenciales compradores. Entre los locales más pequeños, se encuentran opciones de 42, 60 y 72 metros cuadrados. Otros llegan a los 90 y 100 metros cuadrados, pero también hay establecimientos para grandes inversiones con proporciones que van de 140 a 200 metros cuadrados.

Al respecto, ConfiaFarma asegura que antes de incluir los establecimientos en venta en su página web realiza una evaluación para asegurarse de que todo esté en orden.

Servicio integral durante y después de la compra ConfiaFarma presta un servicio integral a los compradores de farmacias en venta Málaga. Por ello, se ocupa de llevar a cabo un análisis de solvencia con el fin de que cada cliente pueda gestionar su nuevo negocio de manera exitosa.

Esta compañía señala que sus especialistas tratan con mucha atención la capacidad de pago y reembolso del comprador.

Para ello, se elabora un estudio financiero que no incluye avalistas ni fiadores, sino que se basa únicamente en los ingresos que se obtendrán con la gestión de la farmacia y las fuentes de renta habituales. Eso se debe a que las entidades bancarias se fijan en estos criterios para otorgar o declinar las solicitudes de crédito.

Por último, ConfiaFarma explica que después de verificar la solvencia, le presenta al comprador las ofertas que mejor se ajustan a sus necesidades.

Cuando el cliente decide concretar la compra, los especialistas de la firma se encargan de gestionar los aspectos fiscales y de ejecución, ofreciendo asistencia en lo relacionado con las notarías y registros, la tramitación para la inscripción en Sanidad y el registro mercantil, así como el resto de trámites necesarios para que el cliente pueda comenzar la gestión de su negocio en las mejores condiciones posibles.