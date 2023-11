iRefurb vende iPhone segunda mano

En la actualidad, comprar un iPhone de segunda mano o reacondicionado es tan buena compra como adquirir un dispositivo nuevo de fábrica. El principal beneficio de este tipo de teléfonos es su coste asequible y la calidad de los equipos en venta.

iRefurb es una empresa especialista en reparación de aparatos electrónicos como los smartphones, tablets, ordenadores, consolas de videojuego... desde reparaciones sencillas hasta las más avanzadas y complicadas. Además, ofrecen una gran variedad de dispositivos reacondicionados de alto rendimiento de las marcas más populares y solicitadas del mercado. Todos los dispositivos vendidos o reparados en iRefurb cuentan con un certificado de control de calidad riguroso que realiza comprobaciones en más de 56 puntos para determinar su estado.

¿Cuáles son las razones para comprar un iPhone de segunda mano? Con el paso de los años, la oferta y demanda de dispositivos de segunda mano han aumentado considerablemente por diversas razones. En primer lugar, y el motivo más destacado, es el factor precio, ya que los iPhones de segunda mano son mucho más económicos que los nuevos, por lo que los usuarios pueden obtener un teléfono de calidad y completamente operativo sin destinar mucho dinero para ello.

Otra característica que resalta de los dispositivos de segunda mano, particularmente los iPhones, es su durabilidad, debido a que dichos equipos se fabrican pensados para durar por varios años. Por esta razón, algunos usuarios han notado que los modelos más antiguos siguen siendo operativos, funcionales y duraderos.

Además de ello, los dispositivos de segunda mano generan conciencia ambiental. Al adquirir cualquier teléfono inteligente de segunda mano, las personas ayudan a disminuir la cantidad de residuos electrónicos producidos a nivel mundial, lo que contribuye, a su vez, con el medioambiente.

Qué se debe verificar al comprar un iPhone de segunda mano Una de las principales características a comprobar antes de realizar la compra de un iPhone de segunda mano es su número de serie, ya que, al igual que otros dispositivos, estos teléfonos inteligentes también pueden falsificarse. Para descartar esta posibilidad, se debe verificar el número de serie en la página oficial de Apple. Del mismo modo, para cerciorarse que no se trate de un dispositivo robado, se debe constatar que el dispositivo no tenga activado el bloqueo de activación, una medida de seguridad en iPhones robados que no permite utilizarlos.

Expertos también recomiendan comprobar que la capacidad de la batería del iPhone esté por encima del 80 %, para así evitar problemas a corto plazo con su duración. A su vez, es importante examinar a detalle la integridad del teléfono, que no tenga daños o imperfecciones visibles en la pantalla o la carcasa, y comprobar que los botones funcionen sin problemas, así como comprobar si las cámaras y sensores del iPhone están operativos.

Por otra parte, para asegurar que el teléfono pueda utilizarse sin problemas, el usuario tiene que comprobar si el puerto de carga del iPhone funciona a la perfección para así evitar inconvenientes o malos ratos a la hora de cargar el equipo.

Es de vital importancia verificar todos los métodos mencionados, ya que solo así el cliente se asegurará de adquirir un iPhone de segunda mano en perfecto estado y poder disfrutar de él al máximo.