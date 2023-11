¿Qué es mejor contratar a un especialista en marketing o a una agencia de marketing?

Son muchas empresas que se preguntan si es mejor contratar a un especialista en marketing o a una agencia experta en el tema.

La visión conservadora dice que absorber en la nómina a un especialista en marketing digital permite a la organización tener un profesional exclusivo a disposición. Sin embargo, existe otra visión que ha ido ganando terreno en el mundo empresarial y es la externalización de servicios.

Esto no solo está ocurriendo con el marketing digital, sino con otras áreas en las que se necesitan resultados efectivos, que, además, implique la menor inversión posible de tiempo y dinero.

¿Por qué un especialista interno no es la mejor solución? Los expertos de Web On Studios explicaron que cuando se habla de marketing digital se está tocando un tema sumamente amplio que diariamente reclama realizar nuevas tareas. Por ejemplo, una estrategia integral en esta área es un conjunto complejo de actividades que involucra diversas áreas de especialización como blogs, redes sociales, campañas SEO y SEM entre otras.

Por muy bueno que sea un especialista en marketing digital, deberá tener a su lado todo un equipo que desarrolle cada una de las tareas. Es lo que se conoce como el departamento de marketing y supone una carga en pasivos laborales sumamente alta, de acuerdo a los salarios actuales.

Muchas empresas optan por contratar a personas recién graduadas que no cuentan con la experiencia necesaria para diseñar, desarrollar y llevar a cabo una estrategia completa. Además, en Web On Studios agregan que los equipos internos pueden tardar meses o incluso años para acoplarse a los objetivos de la compañía y funcionar eficientemente.

¿Cuáles son los beneficios de contar con los servicios de una agencia de marketing? Web On Studios es una agencia de marketing digital que se diferencia del resto por la creatividad y frescura que aportan a sus campañas. Un equipo joven, atento siempre a las últimas tendencias del mercado, despliega los proyectos más originales en desarrollo web, redes sociales y diseño gráfico.

También apoyan a las empresas con la creación de embudos de ventas, análisis de mercado, estrategias de contenidos y publicidad. Para cada uno de estos aspectos, la compañía cuenta con equipos de trabajo altamente enfocados y especializados.

Asimismo, la firma posee un innovador modelo de servicio denominado ‘Departamento Integral de Marketing’. Por una cómoda cuota mensual, el cliente podrá disponer de todos los servicios y especialidades del marketing. Además, la mensualidad se acuerda según la cantidad de horas y el número de especialidades requeridas.

La ventaja con este modelo de servicio es que la empresa obtendrá los productos y beneficios en los tiempos acordados. Contará siempre con los mejores profesionales en cada ámbito, sin tener que involucrarles en una nómina.

Por otro lado, los representantes de la firma sostienen que es un modelo que encaja con las tendencias actuales del mercado laboral. De hecho, cada vez más las empresas optan por externalizar servicios para ahorrar costes y ser más eficientes.