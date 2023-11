La colección de Zavatty ofrece una gran variedad de sandalias de moda

Las sandalias para mujer son un calzado que nunca pasa de moda, por lo que es vital tenerlas en el guardarropa.

Estas versátiles y funcionales piezas no solo ofrecen comodidad y transpirabilidad durante los meses cálidos, sino que también son una declaración de estilo. Las chicas pueden conseguir en el mercado sandalias de una variedad de modelos, ya sean planas y de estilo casual para el día a día o con tacón para una elegante ocasión especial. Este modelo de calzado se puede encontrar en una diversidad de tiendas, entre ellas Zavatty, una empresa de trayectoria que comercializa productos colombianos.

Los tipos de sandalias para mujer que se pueden comprar en Zavatty La tienda colombiana Zavatty pone a disposición una variedad de sandalias para mujer que se adaptan a todos los estilos, gustos y necesidades. El calzado de este comercio se caracteriza por fusionar el confort con la estética, por lo que las chicas podrán andar de forma cómoda y a la vez llamar la atención en cada paso.

El catálogo de la tienda incluye diferentes modelos de calzado. Por un lado, están las sandalias planas que quedan perfectas con jeans, shorts y otras prendas casuales, como por ejemplo, las V1030-Z84. Estas tienen la particularidad de ser muy ligeras. Están elaboradas con material sintético y tienen una cerradura en el tobillo para ajustarlas. Vienen en color negro y rojo.

Otro de los modelos planos es el 955-Z83. Se trata de una sandalia que posee una suela muy cómoda. Adicionalmente, tiene un ajuste doble en los talones para garantizar un soporte adecuado. Algo muy destacado de este calzado es que viene con unas tiras con destellos brillantes que dan un toque de sofisticación.

Por otro lado, la tienda dispone de sandalias elegantes con tacones finos y gruesos, transparentes, brillantes, forradas en yute, de cuero, etc.

La trayectoria en el mercado de Zavatty La marca colombiana Zavatty tiene una cartera de clientes significativa. Esto lo ha logrado gracias a su trayectoria de 30 años en el mercado de la moda. Los creadores de esta empresa comenzaron vendiendo zapatos por pedido en Cúcuta. Les fue tan bien, que más tarde se trasladaron a Medellín, donde a la fecha cuentan con una fábrica y 15 sucursales.

Los artículos de esta compañía están dirigidos a mujeres modernas y clásicas de todas las edades. La empresa no solo fabrica calzado, sino también bolsos y accesorios que ayudan a resaltar los outfits.

En conclusión, optar por sandalias a la hora de vestirse es una excelente elección que nunca falla. Sin embargo, a la hora de comprar estos calzados es vital elegir piezas de alta calidad para evitar molestias en los pies. Las sandalias se complementan muy bien con un buen bolso y una correa llamativa. Para ver opciones se puede visitar Zavatty.