Ayuda a la hora de comprar una vivienda en Las Rozas de Madrid, de la mano del Club de Venta Privada Saguar

Hoy se entrevista a Emilio José Delgado Saguar. Es socio fundador de Saguar Real Estate, prestigiosa boutique inmobiliaria con oficinas en Las Rozas de Madrid.

Hola Emilio, ¿Qué lleva a que Saguar sea tan exclusivo y misterioso en el mundo de la venta inmobiliaria?

Estaba aburridísimo de la forma de trabajar que tenemos en el sector.

Me puse en la piel de los clientes un tiempo… y me aburrí aún más.

Si el cliente comprador se aburre, ¿cómo va a afectar a los intereses del vendedor? Llevo dieciséis años estudiando y aplicando marketing todos los días. Dieciséis años.

Ahora estoy poniendo en marcha todo lo que sé, rompiendo las reglas, haciendo cosas nuevas.

En beneficio, lo primero, de mis clientes vendedores y compradores y volviendo a divertirme en mi trabajo, que ahora requiere mucha creatividad y asumir riesgos.

Comentaste que habías recibido críticas. ¿Qué pasó?

Sí, recibimos felicitaciones de vecinos y críticas de la competencia.

Tuve que eliminar la ficha de Google, con 102 reseñas preciosas y un promedio de 4,9 estrellas.

Algunos de la competencia se dedicaron a insultarnos por medio de reseñas. También nos insultaron en el chat de portales inmobiliarios.

Todo esto, ¡profesionales del sector!, pero me quedo con las felicitaciones de vecinos y clientes, que es lo que importa.

¿Qué es el Club de Venta Privada de Saguar?

El Club son las personas que en algún momento nos han dejado sus datos de contacto junto con la descripción de la casa que buscan.

De momento solo se aplica a Las Rozas de Madrid, estamos en la fase inicial del proyecto.

En el momento en que nos entra un inmueble que cumple sus requisitos, llamamos. Hay mucho más, pero me lo reservo para evitar que mañana todo el mundo empiece a hacer lo mismo. Si alguien quiere comprar casa en Las Rozas de Madrid, que nos contacte y lo verá.

¿Cómo lograste crear un selecto Club de Venta Privada para casas sin necesidad de publicidad?

Publicidad sí hacemos; invertimos cantidades obscenas de dinero en publicidad. Lo que pasa es que lo hacemos de una forma muy diferente a la forma convencional y el boca a boca nos funciona muy bien.

El año pasado, el 70% de nuestras ventas fueron recomendaciones de clientes. Hoy en día, tenemos una red de contactos enorme. Eso ayuda mucho.

Háblanos sobre la filosofía detrás de Saguar y por qué se ha hecho un hueco en uno de los mercados más competitivos de España.

Nuestra filosofía se resume en: “Ayudar a nuestros clientes en la compraventa más importante de sus vidas, desvincularnos de los resultados y trabajar desde una ética inquebrantable”.

Con los resultados me refiero a nuestros honorarios, que obviamente cobramos. Nuestra norma, a la hora de asesorar a un cliente o afrontar un reto es responder a la pregunta: “Si fuera la casa de mi madre, ¿qué es lo que haría?”. Y actuar en consonancia.

Esto produce clientes satisfechos, que generan boca a boca, lo que produce ventas.

¿Cuál es tu opinión respecto a la profesión de agente inmobiliario en España?

No todos los profesionales inmobiliarios somos iguales; hay grandes profesionales entre mi competencia a los que encomendaría la venta de la casa de mi madre.

Familiares me han pedido que les venda su casa en zonas en las que no podemos dar un buen servicio, y les he buscado una empresa que pueda hacerlo bien. No que pueda hacerlo. Que pueda hacerlo bien.

Creo que un buen profesional siempre va a salir barato a una persona que quiera comprar o vender su casa, aun pagando honorarios, pero también hay una gran cantidad de intrusos y piratas, lamentablemente.

¿Cuáles son los beneficios de comprar una casa a través de Saguar en comparación con otras alternativas?

Lo que más suelen valorar nuestros clientes es el trato humano, la cercanía, el asesoramiento y nuestra disposición tanto para resolver preguntas como para acompañar durante el proceso.

Comprar una casa con nosotros es especial desde la primera llamada. No es un trámite frío y burocrático. Con nosotros, el comprador se enamora de la casa. La compra con la ilusión que se merece en una compra tan importante.

¿En Saguar se cobra al comprador? ¿Qué opinas de esta práctica?

No cobramos al comprador y tenemos nuestras razones para no hacerlo.

Respeto a las empresas que lo hacen, siempre que sea de frente y de buena fe. Hay quienes ni siquiera informan a los propietarios, eso no me parece correcto.

Tenéis una cartera reducida de inmuebles, ¿por qué?

Sí, solo cinco viviendas. Así garantizamos el mejor servicio a nuestros clientes. El número irá aumentando conforme vayamos creciendo.

Si trabajamos bien, los clientes vienen recomendados. Es un bucle. Por eso, somos tan estrictos a la hora de dar el mejor servicio.

¿Puedes compartir alguna historia sobre una venta privada realizada a través de Saguar?

Por supuesto, la última venta privada que hemos hecho, por ejemplo. Nos llamó una pareja que había oído hablar de nosotros y nos comentaron lo que buscaban. Querían un chalecito en la zona de Las Matas.

Mi socia Patricia habló mucho con ellos para conocerlos bien. Supo que se enamorarían de un bajo con jardín que vendíamos en Parque Empresarial, Las Rozas.

No estaba publicado ni siquiera en nuestra web. Fueron a verlo y se enamoraron. Estaban muy emocionados y felices. El día de la firma de arras, todos brindaron con champagne.

La clave es conocer al cliente. Dedicamos nuestra vida a vender casas, hemos desarrollado superpoderes para ver cosas que incluso uno mismo no ve.

¿Qué tipo de propiedades suelen estar disponibles en Saguar y qué diferencia a estas casas de las demás?

Únicamente vendemos viviendas exclusivas, seleccionadas y muy, muy especiales.

Nos enfocamos en el sector del lujo, por eso tenemos que rechazar muchos encargos de venta. No tienen por qué ser casas reformadas. Tienen que ser especiales y con potencial.

¿Cómo se accede al Club de Venta Privada Saguar si queremos comprar vivienda en Las Rozas de Madrid? ¿Tiene coste?

Es muy sencillo.

Accediendo a nuestra página web y rellenando el formulario de contacto.

No tiene ningún coste y son unos minutos.

Tan pronto nos entra un inmueble que cumple sus requisitos, llamamos a la persona. Y, muy importante, no perdemos el tiempo ni se lo hacemos perder a nadie. El tiempo no es solo dinero, es vida.

Muchas gracias por tu tiempo Emilio. Hablamos el mes que viene.

Muchas gracias a ti, por el tuyo.

Aprovecho para desear a nuestros lectores todo, todo, todo lo mejor.

Que vivan la vida a tope. Como si no hubiera un mañana.

Atte.

Emilio José Delgado Saguar.