​Mireia Prat, campeona del Santander Golf Tour Match Play en Pedreña

Jornada vibrante la que hemos vivido en el Real Golf de Pedreña, donde se han diputado las semifinales y la final del Santander Golf Tour Match Play, tercera edición de este torneo.



A las 08:15 de la mañana comenzaban los dos partidos de semifinales, Marta Pérez vs Harang Lee y Nina Pegova vs Mireia Prat.

La valenciana Marta Pérez logró imponerse a la jugadora local Harang Lee en un partido que se definió en el hoyo 18 por 2UP, a pesar de ir por detrás en gran parte del partido, hasta que logró ganar los hoyos 15, 17 y 18 para darle la vuelta al partido y meterse en la final.

La segunda semifinal se resolvió en el segundo hoyo de playoff. La catalana Mireia Prat venció a Nina Pegova en un partido en la jugadora catalana remó hasta el final para darle la vuelta al partido ganando los hoyos 15, 16 y 17 y salir a playoff. El segundo hoyo del Real Golf de Pedreña fue testigo del espectacular birdie de Prat para cerrar el partido y meterse en el partido por el título.

Final

La gran final enfrentó a Mireia Prat contra Marta Pérez. El partido arrancó con un empate en el hoyo uno, y a partir del hoyo 2, par 3, estuvo dominado en todo momento por la jugadora catalana de 34 años.

Al termino de los nueve primeros hoyos, Prat situaba el marcador a su favor en tres arriba tras ganar los hoyos 2, 4 y 8, este último con birdie. A partir de ahí, volvió a ganar el hoyo 11, que la colocaba cuatro arriba. La valenciana Marta Pérez en un intento épico de remontada, aprovechó los dos errores de Mireia en el 12 y en el 13, y se colocó 2 abajo a falta de cinco hoyos.

El emblemático hoyo 14 del Real Golf de Pedreña, con el Palacio de la Magdalena al fondo, presenció un espectacular birdie de Mireia que la puso tres arriba, a falta de cuatro. Para culminar la victoria, la catalana cerró el partido en el hoyo 15 tras lograr un gran par para proclamarse campeona del Santander Golf Tour Match Play Pedreña 2023.

“He disfrutado mucho esta semana, he jugado muy bien. Una de las claves ha sido el putt. He fallado muy poco, y, sobre todo, diría que la mentalidad ha sido un factor muy importante porque dos de los partidos los he ganado en el hoyo 18 y otro de ellos en el segundo hoyo de playoff”.

“El objetivo principal era ganar el ranking, y clasificarme para el Andalucía Costa del Sol Open de España. Amaia también ha hecho una gran temporada, y desde aquí, la felicito, pero estoy muy contenta por la temporada y por cumplir el objetivo”.

La siguiente prueba del Santander Golf Tour será el 14 y 15 de noviembre en Golf Santander (Madrid) con la disputa del Santander Golf Tour Pro-Am Leyendas.