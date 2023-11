Hace unos días se presentó en España el libro "Dios, la ciencia, las pruebas", me parece muy interesante que se hable y escriba sobre ello en el siglo XXI. A principios del siglo XX, creer en un Dios creador parecía oponerse a la ciencia. Hoy sí embargo, lo irracional es no querer ver la profundidad y las implicaciones que tienen asuntos como la teoría del Big Bang, los descubrimientos realizados en ámbito de la Genética, el principio antrópico, o el ajuste fino del universo. Las huellas están ahí, razonables y perfectamente inteligibles. Para quien se atreva a saber, sin miedo, una gran cantidad de científicos lo atestiguan, muchos de ellos premios Nobel y conversos al adentrarse hasta el fondo, con todas las consecuencias y sin prejuicios ideológicos en sus respectivas disciplinas científicas, que no solo no se oponen a la fe sino que pueden ser sus aliadas.