¿Quién dio la orden de retirar los comulgatorios y comulgar en la mano?

La Iglesia Católica no esta fundada por una persona humana, como los Jesuitas, Pasionistas, Franciscanos, etc. Está fundada por el mismo Dios, Cristo Jesús, Hijo de Dios Padre, y esto ya son palabras mayores, sobran los razonamientos humanos, hay que entrar descalzos, pisamos en tierras divinas, sagradas. Cristo Verdadero Dios y Verdadero Hombre, se quedó con nosotros Vivo y Presente en la Divina Eucaristía, y dio poder a sus discípulos para que ofreciesen su Sacrificio al Padre en remisión de los pecados. La Iglesia es Cristo y Cristo es la Iglesia y los bautizados que participan de su misma Vida Divina. La Iglesia nunca desaparecerá pues Cristo es Dios y Dios es Eterno e inmutable. Los ministros de esta Iglesia que es la única verdadera, tienen la gravísima responsabilidad de proteger la Divina Eucaristía, de evitar profanaciones y todo lo que vaya en detrimento de su Divinidad. No creo que nunca, al menos lo que yo he vivido, haya sufrido la Divina Eucaristía la trágica desacralización actual. Los ministros que tenían que proteger y velar por la Divinidad de la Eucaristía, muchos en lugar de protegerla la han desacralizado. ¿Quién dio la orden de retirar los comulgatorios? ¿Quién dio la orden de comulgar en la mano? A la Iglesia no la destruirán por que es eterna como su fundador, pero la responsabilidad de estos ministros que en lugar de protegerla, ellos mismos propagan y difunden su profanación, es para temblar, pues todos los males que ocurren tienen su causa en esta desacralización ¡¡¡MENUDA RESPONSABILIDAD!!!