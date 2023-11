Tenía un amigo que me confesó que él no quería a su padre. No lo quería porque decía que era un mentiroso: siempre hacía promesas que después incumplía. Que era un egoísta que solo pensaba en su bienestar. Y un narcisista que disfrutaba sacando faltas a todo el mundo para compensar su baja autoestima. Me declaró que era muy autoritario y exigente con toda la familia menos con él mismo. Que no admitía otra opinión que la suya. Y cuando mi amigo le replicaba alguna cosa, su padre le contestaba que si no estaba de acuerdo, que ahí estaba la puerta. Me dijo que explotaba a su madre y a ellos. Me admitió que solo quería sometimiento. Me manifestó que el dinero que todos procuraban arrimar a casa, él se lo gastaba en juergas... Me reveló que muchas veces habían intentado llegar a un acuerdo con él, pero que no había manera. Todas estas cosas y otras que no cuento, mi amigo me las compartía para desahogarse. Un día le pregunté cual era su actitud después de todos los esfuerzos por arreglar la situación con su padre. Y él me contestó que sentía desasosiego. Y yo le contesté que le comprendía perfectamente. Porque, en mi opinión, en muchos aspectos su padre se parecía a Pedro Sánchez. Y en cuanto a su actitud, le dije que yo sentía el mismo desasosiego por España