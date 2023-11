Guardar el recuerdo de la lactancia con Mamá de Lujo y sus anillos de leche materna

Numerosos estudios confirman la importancia de la lactancia materna y los beneficios que esta tiene para la salud física de la madre. No obstante, la lactancia también tiene efectos emocionales en las mamás, entre ellos, el fortalecimiento del vínculo madre-bebé.

Debido a ello, cada vez son más las madres que desean inmortalizar lo que representa para ellas la experiencia de amamantar a través de la joyería, siendo una de ellas los anillos de Mamá de Lujo de leche materna. Mamá de Lujo tiene como misión crear para las madres un recuerdo que represente un homenaje a la maternidad.

Un tributo a la lactancia materna Los anillos que albergan leche materna tienen como principal objetivo reflejar los sentimientos que cada madre guarda durante el periodo de lactancia. Toda joyería tiene un valor sentimental para cada persona, sin embargo, en el caso de las joyas de leche materna, las madres la utilizan para aferrarse al recuerdo.

Muchos de los pedidos provienen de madres que están atravesando un momento difícil o se encuentran en el proceso de dejar de amamantar, pero no están listas para hacerlo, porque no pueden ponerle fin a tan significativa experiencia. Asimismo, existe otro porcentaje de madres que solicitan joyería hecha con leche materna para sobrellevar pérdidas de embarazos avanzados, con el fin de mantener un recuerdo y un legado de ese bebé.

Mamá de Lujo es un proyecto creado por Isbelia Bera, quien, fascinada por lo que el cuerpo y el alma de la mujer puede llegar a dar, dedicó tres años de su vida a la investigación y formación para, hoy en día, hacer honor a la lactancia, dispuesta a crear un tesoro que guarde esas emociones ligadas al amamantar.

Proceso de fabricación con Mamá de Lujo La leche materna pasa por un proceso especial para poder tener como resultado un anillo especial y único. Con el Kit de Almacenaje, la madre conserva 5 mililitros de leche para enviarlos de manera fácil y segura a Mamá de Lujo para la fabricación de la joyería.

En lugar de utilizarse como líquido, la leche materna es sometida a un tratamiento de preservación, donde se seca y se combina con un tipo específico de resina de gran calidad, solidificada en una piedra que luego se amolda de acuerdo al anillo deseado. Las prendas están hechas en Plata de ley 925, sin embargo, también se trabaja con oro y oro blanco de 18K únicamente bajo pedido.

Mamá de Lujo se encarga de fabricar joyas que conmemoran la lactancia, ofreciendo a las madres de 0 a 3 años o más y a embarazadas un recuerdo tangible de las emociones que acompañan este significativo viaje de la maternidad.