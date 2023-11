Oxford Test of English Practice Tests B1, B2, C1 online y en pdf, con la ayuda de Alex Bell

Para aquellos que estén buscando una forma efectiva de prepararse para Oxford Test of English, se presenta una solución especial: Oxford Test of English Practice Tests B1 B2 C1 disponibles en la página web de Alex Bell. Esta prueba consta de 4 partes y sirve para presentarse a oposiciones o acceder a másteres. También cumple con los requisitos del programa Erasmus de la Unión Europea y se puede emplear para distintos fines profesionales.

Según explican los especialistas de la academia de inglés online Alex Bell, una de las ventajas de este examen es que cada una de las 4 partes se pueden hacer por separado. Es decir, si el candidato no aprueba una instancia solo tiene que volver a realizar esa en particular para mejorar su nota.

Dar el primer paso con un test gratuito Se sabe lo importante que es familiarizarse con el formato del examen. Por eso, se ofrece el primer Oxford Test of English Practice Tests B1, B2 de práctica de Reading y Listening totalmente gratis. Practicar en línea o descargar el PDF y sumergirse en preguntas tipo Oxford Test of English como si se estuviera en el examen real es posible. Al finalizar, se recibirá no solo la puntuación, sino también un análisis detallado de los errores, lo que permitirá conocer las áreas de mejora y perfeccionar las habilidades.

Además, para las partes de speaking y writing del examen de Oxford, los usuarios de esta academia de inglés online pueden acceder a correcciones personalizadas y profesionales en 24 horas. Este feedback se recibe de manera detallada a través de correo electrónico. Al final de este proceso, es posible conocer cuál sería la nota global de cada parte y recibir consejos para mejorar.

Mejorar a través de exámenes de prueba En todos los casos, las preguntas de estos exámenes se basan en tests auténticos de Oxford. En este mismo sentido, las correcciones se realizan siguiendo los criterios oficiales de esta certificación. Al recibir comentarios precisos sobre su rendimiento, un alumno puede conocer tanto sus aciertos como sus áreas de mejora. Esta retroalimentación se obtiene con citaciones en los textos y transcripciones en formato PDF.

De este modo, se pueden comprender cuáles han sido los errores en listening, reading, speaking y writing. En particular, la parte de listening puede volver a ser escuchada agregando subtítulos para realizar una asociación más efectiva de palabras con sonidos.

A través de la academia de inglés online de Alex Bell es posible acceder a distintos recursos para preparar y aprobar el Oxford Test of English.