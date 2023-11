Investicat Detectives Privados ayuda a detectar una baja laboral fingida

Una forma de fraude muy frecuente en las empresas en los últimos años es la baja laboral fingida.

Si bien, por ley, los trabajadores tienen derecho a la baja laboral en caso de accidente o enfermedad, hay casos donde un empleado miente respecto a su baja, aprovechándose de la empresa y generándole a la misma, gastos innecesarios que pueden incluso afectar su rendimiento laboral del resto de compañeros.

En la agencia Investicat Detectives Privados se especializan en la investigación para empresas con el fin de detectar posibles fraudes, incluyendo bajas laborales fingidas.

Descubrir baja laboral fingida con un detective especializado Si una empresa necesita averiguar si un empleado posiblemente ha solicitado una baja laboral fingida, los detectives privados especialistas de la firma Investicat Detectives Privados pueden hacerse cargo de ello.

Su experiencia y profesionalidad aseguran la obtención de las pruebas necesarias de una posible baja laboral falsa, incluyendo la redacción de un informe con validez judicial. Este informe contiene las imágenes y cronología de la conducta incompatible con la baja laboral del investigado y sería ratificado en juicio.

Con más de 10 años de experiencia en el sector de la investigación privada, son capaces de descubrir cualquier tipo de baja laboral fingida. Lo que los hace una excelente opción a la hora de necesitar un detective privado es que, entre otras cosas, cuentan con una experiencia comprobada en investigaciones laborales con eficacia y precisión, logrando excelentes resultados.

Por otro lado, está el hecho de que su equipo de detectives privados está colegiado, está altamente cualificado y trabaja con absoluta discreción. Adicionalmente, trabajan siempre con un enfoque personalizado, adaptándose a las necesidades de su cliente, ya que nunca hay dos casos iguales, y proporcionando informes completos y detallados de sus investigaciones.

¿Qué tipos de bajar laborales fingidas investigan en Investicat Detectives Privados? Los detectives de esta agencia se especializan en la investigación de todo tipo de baja laboral fingida, como, por ejemplo, la baja por lesión, las bajas por depresión por ansiedad o la baja laboral de larga duración.

Su trabajo asegura que no se cometan abusos que perjudiquen a la empresa, a la vez aclaran al cliente en todo momento qué se puede demostrar, qué no y cómo conseguir las pruebas. También ofrecen asesoría a empresas, pymes y autónomos en caso de existir una baja laboral fingida, las probabilidades de éxito que tiene en el caso.

Su labor de investigación ayuda a que una empresa no se estanque por las consecuencias que puedan ocasionar fraudes como una baja laboral fingida.

Finalmente, destacar que hay casos de baja laboral fingida con una limitación probatoria enorme y muy difíciles de demostrar por la naturaleza de la misma. Sin embargo, Investicat Detectives Privados asegura el mayor esfuerzo en su trabajo de investigación para asegurar en la mayor medida posible los intereses de su cliente, de cualquier empresa o autónomo.