Dependencia emocional de pareja, ¿qué es y cómo superarla?, por Serena Psicología

La dependencia emocional en las relaciones de pareja es un tema que, aunque frecuentemente oculto, afecta a un número considerable de personas.

Serena Psicologia, plataforma de psicología online para mujeres, cuenta que la dependencia emocional se caracteriza por la creación de un vínculo afectivo desequilibrado, donde el bienestar emocional de una persona se encuentra excesivamente atado a su pareja.

Este patrón de comportamiento no solo mina la autoestima y autonomía del individuo, sino que también puede conducir a relaciones poco saludables y a un ciclo de insatisfacción y sufrimiento emocional. Comprender la naturaleza de la dependencia emocional y las vías para superarla es fundamental para aquellos que buscan una relación equilibrada y gratificante, así como para mejorar su calidad de vida de manera integral. Buscar ayuda especializada como la que se ofrece desde Serena Psicología, puede ayudar a identificar de manera más rápida este tipo de situaciones y sobre todo ayuda a enfrentarse y a superar relaciones tóxicas.

Qué es la dependencia emocional de pareja La dependencia emocional es un fenómeno psicológico que ocurre con frecuencia dentro de las relaciones de pareja. Se trata de una excesiva necesidad de afecto y una demanda constante de atención por parte de una persona hacia su compañero o compañera sentimental. Este estado emocional puede derivar en problemas significativos tanto para la relación como para el bienestar personal.

Este tipo de dependencia suele manifestarse a través de diversos síntomas. Por ejemplo, la persona puede experimentar un intenso miedo al abandono, hacer que todas sus actividades diarias giren alrededor de su pareja, o basar su autoestima exclusivamente en cómo se siente tratado por su compañero sentimental. Es una forma de apego disfuncional que puede crear una dinámica de subordinación, donde una de las partes busca constantemente la aprobación de la otra.

Para superar la dependencia emocional, es crucial iniciar un proceso de autoconocimiento y fortalecimiento de la autoestima. Aprender a valorarse y a encontrar satisfacción y felicidad en uno mismo es esencial. Reconocer la dependencia y entender sus causas es el primer paso hacia una recuperación efectiva. La felicidad y el bienestar propio no deben depender exclusivamente de otra persona.

Cómo enfrentarse a la dependencia emocional según Serena Psicología Enfrentar la dependencia emocional requiere un compromiso firme con el crecimiento personal y, a menudo, el apoyo profesional. En primer lugar, es crucial reconocer y aceptar la existencia del problema, lo cual puede ser difícil debido a la negación y al miedo a enfrentar la soledad o el cambio. Una vez reconocido el problema, es importante aprender a establecer límites saludables en la relación y a disfrutar de actividades individuales que fomenten la independencia y el bienestar personal. La terapia puede desempeñar un papel fundamental en este proceso, ofreciendo herramientas para mejorar la autoestima y la autonomía emocional.

En Serena, abordan la dependencia emocional con una terapia especializada, donde podrás contar con el apoyo de psicólogas y terapeutas con más de 10 años de experiencia profesional. Algunos consejos prácticos que cuentan desde la plataforma Serena para superar la dependencia emocional son:

Identificación de patrones: Observar los patrones en la relación donde se siente que la felicidad depende de la pareja. Puede ser útil llevar un diario de las emociones para identificar cuándo y cómo se manifiestan estos patrones.

Tiempo para uno mismo: dedicar tiempo a actividades que se disfruten y que permitan estar solo. Esto puede ser leer un libro, practicar un deporte o aprender algo nuevo. El objetivo es que se encuentre satisfacción en las actividades individuales.

Fortalecimiento de relaciones alternativas: cultivar amistades y relaciones familiares. Apoyarse en una red social más amplia puede disminuir la presión sobre la relación de pareja.

Establecimiento de límites: aprender a decir "no" y a establecer límites saludables. Esto significa reconocer las propias necesidades y no sacrificar siempre los deseos y bienestar por complacer a la pareja.

Desarrollo de la autoestima: participar en actividades que hagan sentir competente y valioso a uno mismo. La autoestima no debe depender exclusivamente de la valoración de la pareja.

Mindfulness y meditación: practicar la atención plena para vivir el momento presente sin juicio. Esto puede ayudar a reducir la ansiedad sobre el futuro de la relación y a mejorar el bienestar emocional.

Terapia y apoyo profesional: considerar la posibilidad de buscar el apoyo de un terapeuta que pueda ayudar a trabajar en la dependencia emocional y a desarrollar estrategias para una vida más equilibrada y autónoma.

La terapia online puede ser un recurso excepcional para quienes experimentan dependencia emocional. En Serena, ofrecen un espacio seguro y de apoyo para trabajar en estos aspectos, con el objetivo de que cada mujer pueda encontrar un camino hacia una vida emocionalmente autónoma y plena.