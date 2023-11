Teach In·Company, la academia de inglés para empresas que ofrece diferentes modalidades de aprendizaje

El inglés es un idioma muy importante en el mercado laboral. No solo permite a las personas aumentar sus oportunidades de trabajo, sino también ayuda a las empresas a diversificar sus ingresos y lograr un mayor alcance. Gracias al aprendizaje de este idioma, los negocios pueden tener clientes extranjeros y comunicarse con socios de países angloparlantes.

Además de los conocimientos básicos del inglés general, este tipo de mercado requiere tener por la mano el inglés de negocios. Para aprender ambas categorías de manera simultánea, se recomienda acudir a una academia de inglés para empresas, como es el caso de Teach In·Company.

¿Qué incluyen los programas de formación en inglés para empresas? Suelen estar compuestos por temas y módulos variados, aunque algunos pueden adaptarse a la empresa que contrata el servicio y a sus necesidades específicas.

En caso de que el nivel de los empleados sea bajo, los programas de formación incluyen clases de inglés general, las cuales tienen como objetivo mejorar las habilidades comunicativas de cada persona. Por lo general, estas clases introductorias se encargan de atender las cuatro destrezas lingüísticas principales: comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita.

Una vez que los miembros de la empresa tengan un buen nivel de inglés general, la formación debe enfocarse en el inglés para negocios. Este consiste en el aprendizaje del vocabulario típico del entorno laboral. También incluye la enseñanza del léxico adecuado para llevar a cabo presentaciones y negociaciones.

¿En qué modalidades se imparten las clases de inglés para empresas? La modalidad más recomendada para este tipo de formación es la presencial. Las clases en persona son mejores para corregir errores puntuales y para aplicar el aprendizaje. También son muy útiles a la hora de trabajar con grupos de empleados, ya que se promueve la práctica conjunta.

El inglés para empresas también se puede impartir de manera online. De esta forma, los estudiantes pueden conectarse desde sus oficinas o sus hogares.

La tercera opción es la modalidad por teléfono. Esta resulta ideal para las personas que se mueven continuamente, ya que se puede cursar desde cualquier lugar que tenga cobertura móvil.

Teach In·Company es una de las academias de inglés para empresas que ofrece todas las modalidades mencionadas. Las clases presenciales son impartidas en su sede de Viladecans, Barcelona. La academia ofrece su servicio en formatos In Company y One to One para mejorar e impulsar las habilidades angloparlantes de los estudiantes.

La globalización y la digitalización han contribuido a que el inglés sea reconocido como uno de los idiomas universales. Se espera que esta lengua siga extendiéndose en el entorno comercial, lo que supondrá un nuevo requisito para las empresas.