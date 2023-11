Cómo enfrentarse a una separación cuando hay hijos en la pareja, según Serena Psicologia

La separación de una pareja puede ser un proceso complicado y, cuando hay niños de por medio, la situación requiere un manejo aún más delicado.

Es vital abordar esta transición de una manera que minimice el impacto emocional en los hijos.

En este contexto, la plataforma de psicología online para mujeres, Serena, da algunos consejos para manejar estos momentos de cambio y que pueden afectar a la salud mental de los niños.

Aspectos clave durante la separación Comunicación adecuada

Uno de los aspectos fundamentales que Serena enfatiza es la importancia de la comunicación adecuada. Los niños deben recibir una explicación apropiada para su edad sobre lo que está sucediendo. Esto no significa sobrecargarlos con detalles adultos, sino asegurarles que ambos padres los aman y que la separación no es culpa de ellos. Los especialistas de Serena aconsejan que las conversaciones sean honestas, pero tranquilizadoras, enfocándose en los aspectos prácticos que afectarán directamente a los niños, como los cambios en la rutina diaria, sin entrar en los conflictos de la pareja.

Estabilidad y rutinas

La estabilidad es clave para el bienestar emocional de los niños, y Serena resalta la necesidad de mantener rutinas consistentes. Las separaciones pueden sacudir los cimientos de la vida familiar, por lo que es crucial preservar ciertas estructuras como horarios de comida, actividades escolares y tiempos de ocio. Los consejos de Serena incluyen la creación de un calendario de custodia que los niños puedan entender y en el cual puedan confiar, lo que ayuda a proporcionar un sentido de orden y previsibilidad.

Apoyo emocional continuo

Finalmente, es importante la necesidad de apoyo emocional continuo para los niños y para que los padres puedan detectar y atender las señales de estrés en sus hijos. Esto puede incluir cambios en el comportamiento, problemas en la escuela o cambios en los patrones de sueño y alimentación. La terapia online puede ser una herramienta valiosa para los niños que necesitan hablar sobre sus sentimientos y para los padres que buscan la mejor manera de apoyar a sus hijos durante este cambio significativo en la vida familiar.

Cómo se puede minimizar el impacto emocional de la separación en sus hijos Aunque una separación es un momento de muchos cambios y tiene un impacto emocional en toda la familia, Serena da algunas claves para poder minimizar en la medida de lo posible ese impacto y especialmente en los niños.

Buscar apoyo profesional: es aconsejable que los padres consideren la terapia para ellos mismos y para sus hijos. Un terapeuta puede proporcionar un espacio seguro para que los niños expresen sus sentimientos y aprendan a lidiar con el cambio.

Mantener la coherencia educativa: los padres deben esforzarse por mantener un frente unido en cuanto a la educación y disciplina de los hijos, evitando discrepancias que puedan confundir o permitir que el niño manipule la situación a su favor.

Evitar la sobreexposición: proteger a los niños de los detalles legales y financieros de la separación es fundamental. Los niños no deben ser cargados con preocupaciones adultas que están más allá de su control o comprensión.

Fomentar la comunicación abierta: permitir y alentar a los niños a hablar sobre sus sentimientos sin temor a represalias o juicio. Esto incluye permitirles hacer preguntas y recibir respuestas adecuadas a su edad.

Reasegurar el amor: los niños necesitan saber que el amor de sus padres no cambiará a pesar de la separación. Es vital reiterarles que son amados incondicionalmente por ambos padres.

Observar y actuar: prestar atención a cualquier cambio en el comportamiento o en el estado emocional de los hijos y tomar medidas al respecto, ya sea mediante apoyo adicional en casa o con ayuda profesional.

Crear nuevas tradiciones: ayudar a los hijos a adaptarse estableciendo nuevas rutinas y tradiciones que incluyan tiempo de calidad con cada padre.

Preservar las redes de apoyo: mantener las relaciones con familiares y amigos cercanos que pueden proporcionar estabilidad y un sentido de continuidad en la vida de los niños.

Educación sobre la resiliencia: enseñar a los niños estrategias de afrontamiento y resiliencia para ayudarles a adaptarse a los cambios de la vida de una manera saludable.

Cuidado de la salud mental de los padres: los padres deben cuidar su propia salud mental para estar emocionalmente disponibles y ser capaces de cuidar adecuadamente a sus hijos.

Estos consejos no solo apoyan a los niños durante el proceso de separación, sino que también les ofrecen herramientas para entender y procesar los cambios de una manera que promueva su salud mental y emocional a largo plazo.