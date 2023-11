Un informe de la Sociedad Española de Neurología (SEN) indicó que el 74 % de los habitantes de este país ha sufrido algún tipo de cefalea. Según el estudio difundido este año, los cuadros más comunes son la llamada cefalea tensional y la migraña.

Entre el 4 % y el 5 % de la población las sufre de manera crónica, es decir, más de 15 días al mes. Según los expertos de iXalud, los tipos de dolor de cabeza difieren en función de su localización, intensidad o frecuencia. Incluso, algunos de ellos, tienen distribuciones similares, pero pueden sentirse diferentes en cada persona.

Los tipos de dolor de cabeza iXalud es un centro especializado en el tratamiento del dolor crónico a través de la terapia de la andulación. Este es un tratamiento biofísico que combina dos técnicas que son las vibraciones mecánicas y el calor por infrarrojos o termoterapia.

Como expertos, señalan que los tipos de dolor de cabeza se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado, están los dolores episódicos, que pueden aparecer con mucha frecuencia, pero no más de 15 días al mes.

Por el otro, están los crónicos que, como ya se ha mencionado, se prolongan durante más de 2 semanas. En esos casos, se hace necesario la aplicación de un tratamiento.

De todos los tipos de dolor de cabeza, el que surge por tensión es el más común, ya que lo puede sufrir cualquier persona. Está asociado con altos niveles de estrés y, por lo general, abarca toda la cabeza con un dolor sordo. A menudo, durante esta cefalea, los pacientes desarrollan sensibilidad alrededor del cuello, los hombros, la frente y el cuero cabelludo.

Migrañas que requieren atención médica inmediata Las migrañas suelen ser tipos de dolor de cabeza también muy generalizados en la población. Es punzante y comúnmente afecta un lado del cráneo. Algunas de estas afecciones están precedidas por problemas visuales. En esos casos, las personas suelen presentar síntomas previos como la visión de destellos de luz, líneas en zigzag, puntos ciegos o luces brillantes.

No obstante, los dolores de cabeza tipo migraña también pueden asociarse con afecciones del sistema nervioso. Los expertos de iXalud recomiendan buscar atención médica inmediata cuando se presenta en personas que no acostumbran a sufrirlos. Explican que los síntomas de un accidente cerebrovascular suelen imitar a las migrañas y por eso es necesario ser muy cauteloso.

Otros tipos de dolor de cabeza comunes en la población son los hormonales (migraña menstrual), por cafeína, racimo, la hemicránea continua y cefaleas por hipertensión. Además, están los ocasionados por esfuerzo físico extremo, postraumáticos, dolor de cabeza espinal, por rebote, en trueno o punzante.

Los expertos de iXalud manifiestan que, en todos los casos, las terapias de andulación son muy efectivas y sus efectos duraderos.