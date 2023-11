La bodega de Ribera del Duero de Ferrer Wines, Valdubón, triunfa como la más premiada del año

Ubicada en las afueras de Milagros, Valdubón se encuentra junto al Río Riaza, que fluye desde la majestuosa Sierra de Ayllón hasta el pintoresco valle donde se encuentra Aranda de Duero, en el corazón de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

Desde que, en el año 2022, Xavier Ausàs, uno de los mejores enólogos de España en 2007 y ex director técnico de Vega Sicilia, se unió al equipo técnico de Valdubón como asesor externo, la bodega ha reinterpretado su forma de producir los vinos, lo que ha dado como resultado una nueva forma de hacer y comprender sus elaboraciones.

La bodega de Ferrer Wines más premiada del año: Valdubón Los frutos de esta colaboración no han tardado en llegar y un año después, las nuevas añadas han comenzado a recibir reconocimientos nacionales e internacionales durante el 2023. Desde el Valdubón Crianza, que ya acumula 7, incluyendo medallas de oro y puntuaciones superiores a los 90 puntos, hasta los más reconocidos Honoris de Valdubón, Valdubón X, Valdubón Crianza y el 9 Meses.

Prueba de ello es que recientemente nuestro Valdubón X ha sido puntuado con 95 puntos por Decanter y 93 puntos por el panel de cata “The Three Wine Men”, encabezado por el Master of Wine (MW) Tim Atkin. Además, Honoris y Valdubón Crianza han recibido 92 y 90 puntos respectivamente por parte de la prestigiosa guía española "Guía Vinos Gourmets 2024".

Gloria Díaz, responsable de Producción y enóloga de Valdubón, afirma que "apostamos por la mejora continua de nuestros vinos. Para ello, buscamos incorporar el mejor talento para seguir consolidando nuestro proyecto. Queremos construir un futuro basado en la excelencia y la máxima calidad de nuestros vinos. Sin lugar a duda, la figura de Xavier Ausàs como asesor del equipo es clave para nosotros".

Cómo es la nueva era de vinos y enoturismo en 2023 El año 2023 ha sido un punto de inflexión para la bodega, ya que se ha llevado a cabo un proceso de rebranding y rediseño de las etiquetas, las cuales capturan la esencia de sus excepcionales vinos. Además, también se ha dado un paso adelante en el mundo del enoturismo, transformando sus instalaciones y remodelando cada rincón, cuidando cada detalle para ofrecer una experiencia inolvidable a todos aquellos que los visitan. Asimismo, la Ruta del Vino de la Ribera del Duero, de la cual la bodega forma parte, organizó el "Fam Trip" Ruta por la ruta, y contó con Valdubón para dar a conocer sus instalaciones, experiencias y cercanía a Madrid, además de visitar las Hoces del río Riaza en la localidad segoviana de Montejo de la Vega.