GRUPO LINKA ofrece auditorías de ciberseguridad para empresas

La ciberseguridad representa una preocupación creciente para un gran número de empresas españolas de distintos sectores. Con respecto a esto, durante 2022 se han registrado más de 100.000 incidentes que han puesto en peligro múltiples sistemas digitales y conjuntos de datos críticos.

En particular, las principales acciones de los ciberdelincuentes se circunscriben al malware, el phishing y el ransomware. Estos eventos no solo generan pérdidas económicas, sino que también afectan la confianza de clientes y usuarios.

Por estos motivos, es imprescindible contar con el apoyo de una empresa como GRUPO LINKA, especializada en seguridad digital. Con el soporte de los profesionales de esta firma es posible llevar adelante una auditoría ciberseguridad y otras acciones que permiten prevenir y contrarrestar ataques informáticos.

Con una auditoría de ciberseguridad es posible prevenir ataques La protección de datos y de la confidencialidad de la información es uno de los pilares básicos de la ciberseguridad. Ahora bien, para garantizar esto es necesario que una organización proteja tanto sus contraseñas como los accesos a su red, realice copias de seguridad y mantenga actualizado su software, entre otras acciones.

Con respecto a esto, GRUPO LINKA ofrece servicios de auditoría seguridad informática que abarcan tanto factores internos como perimetrales, incluyendo áreas clave como la red inalámbrica, páginas web, código fuente y dispositivos móviles. Esto permite a las empresas obtener una evaluación exhaustiva de su postura en seguridad cibernética.

Para llevar adelante estas tareas, GRUPO LINKA cuenta con expertos certificados en ciberseguridad con una amplia experiencia en la materia. Esto garantiza la realización de auditorías con competencia y precisión, proporcionando a las empresas una visión ajustada de sus posibles vulnerabilidades y riesgos.

Auditorías preventivas y correctivas GRUPO LINKA dispone de la capacidad necesaria para llevar a cabo cualquier tipo de auditoría informática en seguridad IT. Esto incluye auditorías preventivas para identificar posibles problemas antes de que se conviertan en amenazas reales. Otra posibilidad es la realización de una auditoría correctiva para abordar vulnerabilidades existentes.

En todos los casos, el componente más importante de una auditoría es el informe final. A propósito de esto, GRUPO LINKA entrega un informe ejecutivo completo con las vulnerabilidades detectadas durante el procedimiento y un plan de acción que incluye medidas correctivas, control de eficacia y seguimiento.

Al llevar adelante una estrategia de ciberseguridad ofensiva, una empresa puede desarrollar un enfoque proactivo para defender sus redes y sistemas informáticos. De esta manera, se pueden buscar y neutralizar potenciales vectores de ataque antes de que sean aprovechados por ciberdelincuentes.

Con el apoyo de GRUPO LINKA, es posible realizar una auditoría de ciberseguridad que se adapta a las necesidades de cada organización. Al proteger su información y sus sistemas informáticos, una empresa puede evitar pérdidas tanto económicas como de prestigio.