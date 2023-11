¿Dónde encontrar una clínica odontológica internacional en el centro de Madrid? Puerta de Alcalá

Las soluciones de implantología o periodoncia en Madrid son exigidas por personas que presentan afecciones bucales severas.

En tal sentido, la Clínica Puerta de Alcalá se enorgullece de que sus innovadores tratamientos han permitido que se posicione como un centro odontológico internacional. Eso se debe a que la experiencia de sus profesionales atrae a pacientes de distintas partes del mundo.

Al respecto, los expertos de esta clínica ubicada en pleno centro de Madrid explican que es habitual que extranjeros residentes en España, turistas y personas que se encuentran en el país de manera temporal acudan a su centro médico odontológico en busca de recuperar su sonrisa. Asimismo, otras personas viajan a Madrid expresamente con el objetivo de ser evaluados por su equipo de especialistas, ya que estos pacientes presentan casos de gran complejidad y no han encontrado soluciones satisfactorias en centros médicos en sus países.

Además, y pensando en la población que solicita sus servicios y que no domina el idioma español, los profesionales de Clínica Puerta de Alcalá cuentan con la formación necesaria para poder atender a sus pacientes en diferentes idiomas, además del Castellano, como Inglés, Francés, Italiano e incluso Árabe.

Atención de destacados especialistas en Puerta de Alcalá Esta clínica dental especializada en casos complejos en el centro de Madrid está liderada por los doctores Firas Alarcón, experto en implantología y cirugía oral; Michele Giannone, con formación en estética dental, implantología y periodoncia, y Benjamín Cabrera, experto en periodoncia y odontología conservadora.

Las capacidades de estos profesionales proveen a Clínica Puerta de Alcalá de habilidades técnicas y de capacidad para crear soluciones ideadas en función de cada paciente, lo que ha permitido atender de forma eficiente y muy satisfactoria algunos casos verdaderamente desafiantes.

Implantología avanzada En ese sentido, desde Clínica Puerta de Alcalá explican que su enfoque de implantología avanzada permite abordar casos complejos como la pérdida de dientes generalizada, atrofia ósea severa, enfermedad periodontal avanzada, anomalías congénitas e, incluso, cáncer oral.

Estas capacidades han consolidado la posición de la clínica como un sitio de confianza para tratar los problemas bucales más complejos. Y la buena respuesta por parte de pacientes nacionales y extranjeros ha fortalecido el compromiso de los especialistas con desarrollar las soluciones necesarias para ayudar a cada paciente, por difícil que sea el caso.

“Algunos vienen específicamente hasta Madrid porque somos expertos en casos complejos y logramos ayudarles a recuperar su sonrisa cuando en otros centros no han podido debido a lo complejo de su situación”, señalan los doctores.

Múltiples tratamientos de vanguardia El equipo médico de Clínica Puerta de Alcalá ha desarrollado una amplia gama de tratamientos de vanguardia que incluyen innovaciones como los implantes corticales. Estos ayudan a los pacientes que presentan pérdida ósea significativa. De igual manera, ofrecen el revolucionario tratamiento de regeneración ósea con barrera oclusal y coágulo. Esta técnica sirve de preparación para la aplicación de implantes dentales y ayuda a promover la formación de tejido óseo a partir de sangre del propio paciente. Otra opción de gran interés son los implantes de carga inmediata, que permiten colocar prótesis provisionales el mismo día de la inserción de los implantes, logrando que el paciente recupere su sonrisa en una sola sesión.