Tiempo de compartir recuerdos y reforzar relaciones

Actualmente, una técnica muy utilizada en el mundo empresarial es el team building, ya que se enfoca en fomentar el espíritu de equipo y el trabajo entre empleados, mediante un reto colectivo.

Por esta razón, Just Royal BCN ofrece una experiencia de team building de cocina en Barcelona, bajo la guía de un equipo de chefs expertos que aseguran una experiencia interactiva, divertida y llena de emoción. Esta alternativa resulta ideal para las comidas Navidad, una época donde las empresas buscan fortalecer el compañerismo entre sus empleados.

Just Royal BCN ofrece talleres de cocina para fortalecer los lazos dentro de una organización El team building gastronómico de Just Royal BCN para comidas Navidad es considerada como la herramienta perfecta para las organizaciones que desean potenciar su productividad. Los talleres son guiados por un chef cualificado y su ayudante, quienes explican las técnicas necesarias para explorar los secretos de la cocina y elaborar diferentes recetas.

Cada grupo dispone de una mesa de trabajo, equipada con el material y los utensilios de cocina necesarios para la preparación de alimentos, por lo que los participantes no tienen que preocuparse por llevar nada. Además de aprender habilidades culinarias, los empleados pueden desarrollar la comunicación, la toma de decisiones y el trabajo en equipo, lo que permite superar obstáculos y conseguir los objetivos trazados.

El aforo máximo para un taller de cocina en Just Royal BCN es de 40 participantes, quienes elaboran un menú gourmet y realizan su degustación en equipo, a modo de almuerzo o cena. Mientras cocinan, los integrantes de cada grupo pueden degustar algún aperitivo y bebida proporcionados por los organizadores del taller, a modo de bienvenida.

¿Cuáles son los beneficios del team building de cocina para grupos privados de empresa? De acuerdo con los creadores del team building de cocina, los beneficios de esta actividad trascienden el aspecto gastronómico, debido a que influyen especialmente en la dinámica de equipo. El motivo es que cada persona aprende a confiar mutuamente en el resto de compañeros, así como también la importancia de una comunicación efectiva en el trabajo.

Asimismo, el team building de Just Royal BCN diseñado como evento corporativo para comidas Navidad refleja la importancia de la diversidad de habilidades y perspectivas en organizaciones de todo tipo. A medida que los aromas y los sabores invaden el taller, los miembros de la compañía ven incrementada su motivación y emoción con el evento.

Las modernas instalaciones de cocina que ofrece Just Royal BCN proporcionan el escenario perfecto para mejorar la dinámica de equipo e incrementar su motivación a propósito de las comidas Navidad. Además de los talleres de cocina, esta empresa brinda el servicio de almuerzos y cenas corporativas para grupos privados durante la época navideña.