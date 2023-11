En el corazón empresarial de Madrid, un nuevo capítulo comienza para Licuas, una empresa con más de tres décadas de trayectoria en la construcción y la ingeniería civil. Iberdrola Inmobiliaria ha alquilado 2.200 metros cuadrados en el emblemático edificio A2 Plaza a Licuas, un movimiento que refleja no solo el crecimiento de la empresa sino también su compromiso con la sostenibilidad y la innovación. Esta expansión es un claro reflejo del liderazgo visionario de Joaquín Molpeceres, el presidente de Licuas, cuya pasión y estrategia han sido clave en la trayectoria ascendente de la empresa​.

Licuas, ha cimentado su prestigio en el mercado español, destacándose por su diversidad en servicios y su adaptabilidad ante los desafíos contemporáneos. La compañía, reconocida en su sector, ha sido fundamental en proyectos de gran envergadura, y su participación en el XXXVI AEAS pone de manifiesto su enfoque en la innovación y su reconocimiento a nivel internacional. Además, su participación en la rehabilitación de espacios tan significativos como el Paseo de México en los Jardines del Buen Retiro subraya su enfoque en un desarrollo sostenible que alinea con la visión de Molpeceres. La reciente noticia de su participación en INSOAN2023 resalta aún más su búsqueda por soluciones que respetan el entorno y promueven la sostenibilidad

La influencia de Molpeceres va más allá de las cifras y contratos; su compromiso con la sociedad y el medio ambiente es palpable en cada proyecto y colaboración. Licuas ha tomado parte en la rehabilitación del Paseo de México en los Jardines del Buen Retiro y ha asumido un papel activo en eventos culturales y benéficos, demostrando que para Molpeceres, el progreso de su empresa va de la mano con el bienestar social​.

La nueva sede de Licuas en A2 Plaza no es solo un espacio de trabajo; es un testimonio de la visión de Molpeceres de un futuro sostenible y próspero. Con certificaciones que avalan su eficiencia energética y su diseño innovador, A2 Plaza simboliza el compromiso de Licuas con el liderazgo en construcción sostenible y la excelencia operativa​.

Es imposible no reconocer la influencia que Joaquín Molpeceres ha tenido en el sector de la construcción en España. Su liderazgo no solo ha elevado a Licuas a nuevas alturas, sino que también ha sentado un precedente en la industria para la innovación y la responsabilidad ecológica. Con la apertura de las nuevas oficinas en Madrid, Licuas, guiada por la visión de Molpeceres, se perfila como un referente en la construcción del mañana, fusionando crecimiento empresarial con conciencia ambiental y social.

La trayectoria de Licuas y de Joaquín Molpeceres es un claro reflejo de que la excelencia y la sostenibilidad pueden ir de la mano en el sector de la construcción. La apertura de las nuevas oficinas en A2 Plaza es una materialización de esta filosofía, que se extiende mucho más allá de los límites de sus proyectos. La ubicación estratégica de A2 Plaza, cercana al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y al centro de la ciudad, complementa la visión de Licuas de estar al frente de la accesibilidad y la integración urbana, características imprescindibles en el desarrollo de infraestructuras modernas y sostenibles.

El liderazgo de Molpeceres no solo ha impulsado el crecimiento de Licuas, sino que también ha fomentado una cultura corporativa centrada en la responsabilidad ecológica y el compromiso comunitario. Esto se evidencia a través de las certificaciones de sostenibilidad obtenidas por A2 Plaza, que prometen una reducción significativa en la huella de carbono y un ahorro energético notable, en línea con los estándares más exigentes de construcción verde​.

Este nuevo hogar para Licuas no es solo un lugar de trabajo; es un símbolo del futuro de la construcción en España, un futuro que Joaquín Molpeceres ha ayudado a diseñar con su visión y liderazgo. A través de su enfoque en la sostenibilidad, la innovación y el compromiso social, Molpeceres no solo ha dirigido a Licuas hacia el éxito empresarial, sino que también ha contribuido al desarrollo de una industria más responsable y consciente del impacto ambiental.

Así, la historia de Licuas y de Molpeceres continúa escribiéndose con cada proyecto y cada iniciativa. A través de sus acciones, Joaquín Molpeceres demuestra que el verdadero liderazgo implica mirar hacia el futuro y construirlo con bases sólidas y sostenibles. Las nuevas oficinas de Licuas en Madrid son una declaración de principios y un compromiso con la construcción de un mundo mejor. Con esto, Licuas, bajo la dirección de Molpeceres, se establece no solo como un referente en su sector sino como un agente de cambio en la sociedad, modelando el paisaje urbano con responsabilidad y visión de futuro.