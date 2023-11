Repara tu Deuda Abogados realiza el primer trámite telemático para otorgar poderes notariales

Se trata de una iniciativa que facilitará el proceso de Ley de Segunda Oportunidad a todos sus clientes Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ofrece a sus clientes la posibilidad de otorgar poderes notariales de forma telemática. De esta forma, pretende facilitar el procedimiento a todos los particulares y autónomos que confían en sus servicios. Y es que, a partir de este momento, no tendrán que desplazarse para realizar la gestión con los propios notarios, a quienes podrán autorizar de forma online para actuar en su nombre.

Se trata de una iniciativa orientada a facilitar el proceso de acogida a la Ley de Segunda Oportunidad de sus clientes. El Portal Notarial del Ciudadano, desarrollado por el Consejo General del Notariado, sirve desde ayer mismo para que los clientes autoricen a los notarios a ser sus representantes.

El primer trámite telemático de poder notarial de Repara tu Deuda fue realizado ayer con el notario Alejandro Sáez, con sede física en Sabadell (Barcelona). Según explican desde el despacho de abogados, "fue un auténtico éxito ya que se pudieron comprobar las grandes ventajas que se ofrecen a través de este portal y cómo se beneficiarán nuestros clientes". En paralelo, el particular que acceda a este portal podrá seleccionar al notario que desee en función de sus intereses personales, profesionales o de su proximidad geográfica.

El objetivo de esta plataforma es la agilización del proceso y que el cliente tenga toda la comodidad que quiera para quedar exonerado de sus deudas a través de la Ley de Segunda Oportunidad. Desde sus inicios en septiembre de 2015, el despacho de abogados ha procurado siempre ofrecer una tecnología innovadora que le permita el fácil acceso a la Ley de Segunda Oportunidad a todos sus clientes y esta medida va en la misma dirección.

El elevado número de clientes con los que cuenta Repara tu Deudaha propiciado que se haya pensado en ello para que no necesiten desplazarse al notario y otorguen el poder de modo telemático. Más de 20.000 personas han confiado ya en los servicios del despacho y la previsión es que esta cifra continúe incrementándose en las próximas fechas como consecuencia de la situación económica actual.

Con un enfoque centrado en el cliente, Repara tu Deuda Abogados ha logrado superar la cantidad de 170 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. La previsión es que esta cantidad siga aumentando como consecuencia del elevado número de expedientes que ya se encuentra en marcha y debido también a la incorporación de medidas encaminadas a simplificar todo el procedimiento.

El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es muy variado: padres que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, pequeños empresarios que pusieron en marcha un negocio o que realizaron inversiones con resultados negativos, personas que están en situación de desempleo o sufren complicadas circunstancias laborales o de salud, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, etc.

A las personas que no pueden acudir a la Ley de Segunda Oportunidad, el despacho también les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es analizar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.