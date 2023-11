Alicotrans, la cooperativa alternativa

Para quien quiere acceder a la profesión de transportista, encontrar la solución para acceder a cabezas tractoras sin que represente endeudamiento con las entidades bancarias es uno de los principales obstáculos. En ese sentido, la cooperativa de transporte Alicotrans se ha enfocado en dar solución a esta situación, mediante su servicio de alquiler de cabezas tractoras con opción a compra, permitiendo a los profesionales del transporte, mantener un equilibrio entre su estabilidad financiera y el desempeño de su profesión.

Esta cooperativa se ha distinguido por enfocar sus servicios en el bienestar y la prosperidad de sus socios, proporcionando múltiples soluciones y recursos, orientados a empoderar a quienes deciden formar parte de su comunidad.

¿Qué ventajas ofrece Alicotrans a los transportistas que se unen a la cooperativa?

Alicotrans les ofrece un entorno en el que es más fácil cumplir su expectativa. Quien elige una cooperativa de transporte para ejercer su profesión, busca estabilidad, pero, sobre todo, rentabilidad, aspira a ganar más de lo que viene ganando como conductor por cuenta ajena y en Alicotrans lo encuentra en la mayoría de los casos. Alicotrans está enfocada a la rentabilidad de sus socios y los servicios que presta y las facilidades que ofrece tienen ese prioritario objetivo.

¿Qué servicios y recursos se encuentran en las oficinas de Alicotrans?

Nuestra sede social cuenta con más de 40 mil metros cuadrados de terreno, dentro de los cuales el socio puede acceder a campa para aparcamiento de semirremolques y cabezas tractoras, garaje cubierto, taller propio, servicios para ducha y aseo, comedor, aula, sala de reuniones y oficinas.

¿Cómo ayudan a los transportistas en el desarrollo de sus actividades?

Alicotrans les proporciona todo lo que necesitan para el ejercicio de su actividad; cabeza tractora y semirremolques en alquiler con opción a compra; tarjetas de gasoil y dispositivos de peajes; localizador GPS; taller propio y servicio de asistencia en carretera; góndola de rescate y camión de sustitución; trabajo desde su propio departamento de tráfico; descargas de tacografo; recursos de multas, etc. El socio solo tiene que dedicarse a lo que sabe hacer mejor, conducir de forma rentable y sin preocuparse de los pagos ni de los cobros, de eso se ocupa Alicotrans,

¿Cómo funciona el sistema de alquiler de cabezas tractoras con y sin opción de compra?

Este sistema nació como una alternativa a los socios que tenían dificultades para convencer al sistema financiero español de que son merecedores de su financiación, colocándose Alicotrans en medio, es decir Alicotrans solicita la financiación a los bancos y, por otro lado, cede el vehículo al socio en alquiler con opción a compra. Con la cuota que recibe del socio paga el préstamo cada mes y cada cual tiene lo que necesita. Para acceder a este servicio, al socio se le pide una cantidad más fácilmente accesible, en torno a los 4 mil euros. El plazo de alquiler está entre tres y cinco años, a elección del socio y finalizado dicho plazo el socio decide si se queda el camión en propiedad o lo devuelve a la cooperativa, en este último caso la cooperativa le devolverá la fianza. Durante el periodo de vigencia del contrato, el socio puede desistir en cualquier momento, preavisando con tres meses de antelación.

¿Cuáles son los beneficios para los transportistas?

El socio que utiliza este servicio de alquiler de cabeza tractora con opción a compra consigue acceder a un vehículo sin necesidad de endeudarse con un banco y dispone de una “puerta de salida”, para el caso de que no le vaya bien o surja alguna circunstancia personal o familiar que le lleve a dejar esta profesión, el socio con tres meses de antelación puede devolver el vehículo a la cooperativa y esta le devuelve la fianza y de ese modo queda libre para empezar una nueva etapa en cualquier otro sitio sin cargar con un endeudamiento que si ocurriría si en lugar de alquilar hubiera compra con un préstamo.

¿Cuál es la oferta de cargas nacionales e internacionales que ofrece Alicotrans a los transportistas que no disponen de sus propios clientes?

Alicotrans está potenciando esa actividad, la de búsqueda de cargas para sus propios socios, tratamos de evitar las duras condiciones de servicio y de pago que imponen otras empresas logísticas intermediarias y acercarnos lo más posible al cargador inicial dentro de la cadena logística. Dispone de un servicio de tráfico para la zona del arco mediterráneo, desde Almería hasta Castellón y otro para la zona centro y resto de España, cuatro personas se dedican a eso dentro de la organización. Lo que mejor sabemos hacer es nacional con lona, salpicado de servicios de internacional cuando merecen la pena.

¿Cómo se gestionan estas oportunidades de carga?

El mercado de transporte es extremadamente dinámico, cada día salen las cargas para el día siguiente y hay que estar muy atento para conseguir las que más interesan, el hecho de que seamos transportista efectivo, es decir el que pone el camión y el chofer, nos da una situación de ventaja respecto a los intermediarios que no disponen de flota propia, el trato directo con quien efectivamente lleva su mercancía es una ventaja que el cargador propietario de la mercancía sabe apreciar y nos prefiere.

¿Cuál es el enfoque de Alicotrans en términos de seguridad y cumplimiento de regulaciones en el transporte?

Es una prioridad, como no podría ser de otra forma. Nuestra profesión discurre en la carretera y la carretera es un lugar de riesgo, el cumplimiento de la normativa sobre horas de conducción y descanso es una máxima dentro de nuestra organización, además de procurar al socio las mejores condiciones de trabajo posible. Así por ejemplo, todos nuestros vehículos disponen de aire acondicionado con motor parado, localizador GPS y nevera, se les hacen mantenimientos preventivos y a los socios revisiones médicas periódicas y todos aquellos elementos que se deriven de la evaluación de su puesto de trabajo relacionados con la prevención.

¿Tienen algún programa de formación o capacitación para los transportistas que se unen a la cooperativa?

La formación y capacitación es una premisa para acceder a esta profesión y se traduce en la posesión de los carnets de conducir C+E y la obtención del CAP. Luego, la experiencia es la que termina de formar a cada conductor. Alicotrans hace un seguimiento de los parámetros claves en la conducción de cada socio y conoce el estilo de conducción de cada uno, información que llega desde el ordenador de a bordo de cada vehículo, sistematizar ese sistema de retroalimentación, que cada socio conozca en qué puede mejorar para hacer más eficaz su conducción es un nuevo desafío.

¿Cuál es la filosofía empresarial de Alicotrans y cómo se refleja en la relación con sus socios transportistas?

Nuestra filosofía es que si el socio encuentra lo que busca (estabilidad, rentabilidad, sensibilidad a sus necesidades), estará con nosotros mucho tiempo y nos traerá otros, directa o indirectamente. Está centrada en el crecimiento, no en el beneficio, ganar poco y no ganar siempre a cambio de crear empleo y atraer y retener al conductor, es una profesión que no está adecuadamente pagada, en general, para el sacrificio que supone, dignificar la profesión, adecuar esa compensación económica al esfuerzo que supone es una prioridad.

Centrada en el crecimiento y la dignificación de la profesión del transporte, Alicotrans se ha convertido en un aliado clave para quienes integran este sector, ya que promueve no solo el beneficio financiero, sino también la búsqueda de la estabilidad y rentabilidad de sus agremiados. Tanto a nivel de estructuras como de servicios, esta cooperativa de transporte ha logrado establecerse como una referencia en la industria por brindar una atención integral que prioriza potenciar desde todos los espacios el desempeño de los conductores.