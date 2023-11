'Si yo no produzco, tú no comes' muestra al consumidor por qué los precios de los productos resultan razonables

La SYNPTNC organiza el próximo 20 de noviembre una jornada online con las asociaciones de consumidores para exponer la realidad del sector alimentario sobre el valor de los alimentos y bebidas La campaña "Si yo no produzco, tú no comes" (SYNPTNC) continúa con su calendario de acciones para poner en valor la cadena alimentaria. En esta ocasión, Agrifood Comunicación y Cooperativas Agro-alimentarias de España han organizado una jornada online titulada "Alimentos sostenibles a precios razonables", cuyo objetivo es ayudar a los consumidores a entender la verdadera situación del sector alimentario y como, en la actualidad, los precios de los alimentos resultan razonables para valorizar el trabajo de los productores. Los interesados pueden inscribirse a través de esteenlace.

La jornada, que tendrá lugar en formato online el próximo 20 de noviembre a las 10:00h, contará con la participación de Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España; Gustavo Samayoa, presidente de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI); Víctor Yuste; director general del Foro Interalimentario, y Manuel Martín, secretario general de UNAE.

Y es que la campaña "Si yo no produzco, tú no comes" va de la mano de las asociaciones de consumidores para mostrar a la sociedad la realidad de la producción de alimentos y el trabajo que desarrollan todos los eslabones de la cadena de valor para que el consumidor tenga a su disposición productos seguros, de calidad, en cantidad y a precios razonables.

La campaña comenzó el pasado 16 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, con el despliegue de una lona en la Plaza de Juan Pujol de Madrid y continúa desarrollando diversas acciones por toda España para captar la atención de la sociedad ante una situación tan complicada como la que viven los productores de alimentos hoy en día.

Hasta el momento, son 37 las empresas que apoyan esta iniciativa, como son: Elanco, Trops, SIG Iberia, Central Lechera Asturiana, Foro Interalimentario, Massey Ferguson, Banco Sabadell, 5 al día, Acor, Agragex , AgroBank, Anove, Aseacam, Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, Bayer, CarniMad, Cepesca, Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA), Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos, Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, Emcesa, Huercasa, Interpalm, Konfekoop, Luxeapers, Okin, Octaviano Palomo, Pesca España, Rijk Zwaan Ibérica, Selectos de Castilla, Topigs Norsvin, Urcacyl, Udapa e Hispatec.