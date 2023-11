Alpitour World nombra a Ginés Martínez Vice President for Global Alliances and International Affairs

La jornada, que tendrá lugar en formato online el próximo 20 de noviembre a las 10:00h, contará con la participación de Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España; Gustavo Samayoa, presidente de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI); Víctor Yuste; director general del Foro Interalimentario, y Manuel Martín, secretario general de UNAE. Y es que la campaña "Si yo no produzco, tú no comes" va de la mano de las asociaciones de consumidores para mostrar a la sociedad la realidad de la producción de alimentos y el trabajo que desarrollan todos los eslabones de la cadena de valor para que el consumidor tenga a su disposición productos seguros, de calidad, en cantidad y a precios razonables.