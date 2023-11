smöoy ahorra 5 toneladas de consumo de plástico en pajillas, cucharas y pinzas de plástico

Desde que iniciara en 2021 la campaña de reducción de plásticos de 1 solo uso, la compañía estima que la reducción en el consumo de plásticos ya supone una reducción superior a las 5 toneladas de plástico La cadena Smöoy, cadena española especializada en la fabricación y venta de yogur helado, amplia su compromiso con el cuidado del medioambiente. Y, con este objetivo, la compañía ha eliminado por completo las pajillas, cucharas y pinzas de plástico.

Con el objetivo de sustituir el mayor número posible de elementos plásticos y que supongan un impacto medioambiental, la compañíaha seleccionado como nuevos proveedores a empresas con un alto nivel de innovación que han conseguido pajitas fabricadas con PLA (ácido poli láctico) un compuesto de polímeros biodegradables derivados de la fécula de patata y el maíz y cucharitasde acero inoxidable reutilizables. En el caso concreto de las pajitas, y gracias a su composición, se deben depositar en el contenedor orgánico, para su correcta descomposición.

Esta iniciativa, se suma a otras puestas en marcha anteriormente como son la creación de una bolsa reutilizable y destinada al take away y al delivery, dos formatos de consumo cada vez más implantados en la compañía, así como otras iniciativas relacionadas directamente con las infraestructuras de la propia empresa en sus planta de producción. En estas instalaciones, una moderna fábrica ubicada en Alcantarilla (Murcia), con 7.500 m2 de superficie, la compañía se ha adaptado para para reducir los consumos de agua y eléctricos en los procesos de elaboración y tratamiento de materias primas.

En la misma línea, smöoy ha renovado recientemente su compromiso como Empresa Amiga de WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza). Este acuerdo con la mayor organización internacional independiente dedicada a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, la compromete a participar en diversas actividades de conservación de la biodiversidad en los bosques y en los ecosistemas españoles, y a destinar parte de los beneficios de todas sus heladería a la defensa y compromiso medioambiental y refleja la visión a largo plazo de smöoy en su empeño por preservar la naturaleza y los ecosistemas españoles.

En el terreno de la contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas, la compañía murciana ha firmado también un acuerdo de colaboración con la Fundación Juegaterapia, una entidad comprometida con la lucha contra el cáncer infantil. smöoy destina una parte de los beneficios obtenidos por cada venta de botellas de agua de 0,5L a la Fundación Solidaria Contra el Cáncer Infantil, con el propósito de apoyar la terapia a través del juego para los niños que padecen esta enfermedad. También smöoy vuelva a renovar su compromiso para ayudar a las personas más desfavorecidas y vulnerables mediante la intervención en la Cooperación Internacional al Desarrollo y la Ayuda Humanitaria a través de sus aportaciones a la ONG Azul en Acción cuyo foco se centra en el desarrollo de proyectos principalmente en el continente africano, y que aporta un aliento al sector de la educación y las sociedades y países en vías de desarrollo que necesitan el apoyo y la aportación de material escolar e informático

También, y en consonancia con su compromiso de protección del medio ambiente, smöoy organizó el pasado mes de junio, una jornada de recogida de plásticos en la playa murciana de Santiago de la Ribera.

Con carácter anual, la compañía revisa su Estrategia Medioambiental que periódicamente introduce novedades, propuestas tanto por la dirección como por cualquiera de sus empleados, para mejorar permanentemente su huella ecológica.

Smöoy cuenta con una plantilla con amplia experiencia que dan soporte global a la red. Además, la compañía reinvierte permanentemente en el negocio y en su área de I+D+i, un departamento en constante innovación, en cuyo ADN se incorpora el compromiso medioambiental como un factor determinante en todos sus desarrollos, y como elemento diferencial frente a la competencia, a los que se añade el de productos saludables, bajo en grasas, ricos en fibras y sin gluten.

smöoy ya en su día se convirtió en la primera enseña del sector del yogurt helado en traducir su carta al braille, a través de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). "Nuestra misión va más allá de ofrecer yogur helado excepcional".

smöoy continuará liderando con ejemplos concretos de cómo las empresas pueden ser agentes de cambio positivo, promoviendo la sostenibilidad, la conciencia social y la responsabilidad ambiental.