El Big C acogerá la 15ª final de Gold Battle el próximo 18 de noviembre

El espacio se consolida como centro de entretenimiento sin olvidar su perfil formativo para jóvenes talentos Big C, el mayor centro dedicado al entretenimiento digital y los videojuegos del sur de Europa, acogerá el próximo 18 de noviembre la 15ª final nacional de Gold Battle. Se trata de una de las competiciones más famosas del panorama freestyle y por donde han pasado algunas de sus más reconocidas estrellas.

En su afán por seguir renovándose e impulsar el sector del entretenimiento en la ciudad condal, el Big C convertirá Barcelona en la zona cero del freestyle. Este año, el certamen se presenta más emocionante que nunca, ya que hasta 16 freestylers lucharán para ganarse un puesto en la final internacional.

El acto, organizado en colaboración con Urban Roosters, tendrá una peculiaridad. Al tratarse de competencia de Rango Oro, se otorgará al ganador un total de 40.000 puntos. Premio, exclusivo, que abrirá un amplio abanico de posibilidades en el que será uno de los últimos eventos de la temporada. El centro acogerá un acto que se antoja clave de cara al desarrollo de la competición. De la mano de la 15ª final nacional de Gold Battle, el Big C dará un paso más allá en su consagración como centro referente del entretenimiento en el panorama estatal.

El Gold Battle consolida el Big C como centro referente del entretenimiento

El evento contará con los mejores y los más reconocidos freestylers del 2022. ME33, MICHU y NOCRE, mejores clasificados en 2022, competirán nuevamente por llevarse el concurso y se verán las caras con clasificados llegados de toda España.

Sin embargo, Big C va mucho más allá del Gold Battle. El centro es entretenimiento, pero también es docencia y formación. A través de la academia y la Fundación, el Big C también fomenta el empoderamiento de los más jóvenes, dándoles las herramientas necesarias para su crecimiento personal y profesional a través de un vasto abanico de cursos y programas.

Por eso, además de acoger la 15ª final nacional de Gold Battle, el Big C también hospeda otros proyectos como el recientemente sellado con Grupo Fluge. Acuerdo con el que Big C sube un nuevo escalafón, consolidándose como un espacio único en la ciudad condal dedicado al entretenimiento, los eventos, la creación de contenido, el empoderamiento de los jóvenes y la formación.

Una clara muestra del salto que ha experimentado Big C gracias a su partnership con el Grupo Fluge es el acuerdo con Trade Formación. Acuerdo gracias al cual, en el centro ya se imparten cursos y másters destinados a formar a una nueva generación de técnicos audiovisuales.

La escuela técnica de espectáculo Trade Formación pone en manos del centro su experiencia de más de diez años formando a profesionales en el mundo audiovisual. El acuerdo entre Trade Formación y Big C permite impartir varios cursos y másters en el centro destinados a formar a una nueva generación de técnicos audiovisuales, como el Curso de Iluminación y vídeo, que se imparte desde el pasado 23 de octubre.