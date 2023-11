Agencias de marketing digital que funcionan

Los consultores que forman la última promoción capacitada de una de las primeras redes de agencias de marketing digital en España, ya se encuentran trabajando con nuevos clientes acompañándolos y diseñando una estrategia de marketing digital que les ayude a generar más clientes y más ventas.

Tres promociones, son las que se lanzan desde SERSEO Marketing a lo largo del año, formadas por expertos en marketing digital que o bien ya tenían su propia agencia y han decidido unirse a la red, o bien han dado por fin el salto de crear su propio negocio. La comunidad de agencias supone ese refugio en el que los profesionales del marketing digital encuentran un espacio seguro en el que desarrollar su actividad, apoyada por el resto de consultores que la componen, formando parte de un gran equipo, teniendo a su alcance herramientas a las que no podrían acceder solos/as y apoyándose en expertos que les acompañarán en todo momento.

SERSEO Marketing, como una de las pioneras en su sector, ha estado proporcionando servicios de marketing digital de alta calidad y formación a agencias en toda España desde su creación hace más de 25 años. La comunidad ha ido ganando una reputación sólida gracias a su compromiso con la excelencia y su enfoque en la colaboración entre agencias, lo que ha demostrado ser un camino hacia el éxito, en el competitivo mundo del marketing digital.

El crecimiento y la expansión son fundamentales para cualquier agencia de marketing en el entorno actual. Las agencias que forman parte de SERSEO Marketing, no solo disfrutan de la formación continua y el acceso a las últimas tendencias del marketing digital, sino que también se benefician de la sinergia creada, al formar parte de una red de agencias sólida y cohesionada.

El director de Expansión de la comunidad, Alfredo Fernández, señala que "Hacer crecer una agencia de marketing puede ser un desafío solitario. Al unirse a SERSEO Marketing, los consultores de marketing se convierten en parte de un equipo apasionado y dedicado, que comparte conocimientos, experiencia y recursos. Esto no sólo acelera el crecimiento de cada agencia individual, sino que también fortalece a toda la red. Además, se trata de agencias de calidad basadas en la eficiencia tanto para los consultores como para sus clientes. Conseguimos resultados para ellos de manera que la relación sea rentable para ambas partes".

La colaboración es la clave en SERSEO Marketing, las agencias que forman toda la comunidad, comparten estrategias exitosas, resuelven desafíos juntas y aprovechan la experiencia colectiva para mejorar sus servicios. Esta dinámica de trabajo en equipo, brinda un ambiente de apoyo y aprendizaje continuo, que no se encuentra fácilmente en un emprendimiento en solitario.

Y es precisamente, contra esa soledad del autónomo, es contra la que lucha la comunidad de agencias de SERSEO apoyándose entre ellas y siendo parte de una gran red que se sostiene entre ellas, aunque cada profesional gestione sus clientes y su facturación.

Aquellos que emprenden enfrentan una serie de desafíos que pueden dificultar su camino hacia el éxito. Uno de los principales desafíos es la sobrecarga de trabajo. Los emprendedores suelen asumir múltiples roles, desde la adquisición de clientes hasta la ejecución de estrategias y la gestión de proyectos. Esto puede llevar a una carga de trabajo insostenible que afecta la calidad del servicio.

La falta de recursos también supone un obstáculo. Las agencias independientes pueden carecer de acceso a herramientas avanzadas de marketing y personal especializado. Esta limitación puede poner en desventaja a las agencias en un mercado saturado.

Entrar a formar parte de SERSEO Marketing, hace que la nueva agencia de la red aborde todas estas dificultades y es que los consultores de marketing digital que se unen a SERSEO Marketing, no solo obtienen acceso a una red de apoyo, sino que también se benefician de una amplia gama de recursos y ventajas.

SERSEO Marketing proporciona herramientas avanzadas de análisis, capacitación continua en las últimas tendencias del marketing digital y asesoramiento de expertos en el campo. Esto permite a las agencias asociadas, ofrecer servicios de alta calidad a sus clientes y mantenerse competitivas en un mercado en constante evolución. La colaboración y el intercambio de conocimientos son pilares fundamentales de la filosofía de SERSEO Marketing. Las agencias pertenecientes a la comunidad se encuentran en constante comunicación, lo que les facilita el intercambiar experiencias y puntos de vista interesantes para la gestión de sus clientes y les ofrece la oportunidad de colaborar en proyectos conjuntos. Este enfoque colectivo fortalece a todas las agencias de la red y les permite alcanzar niveles de éxito que serían difíciles de lograr en solitario.

“Buscamos personas apasionadas por el marketing digital o profesionales que ya están trabajando o tienen su pequeña agencia, y desean hacer que sea sólida, escalable y rentable en el tiempo. No somos ningún infoproducto ni una academia de formación. Por eso, las personas que entran a formar parte de SERSEO Marketing deben tener ya conocimientos en marketing digital y tener claro que el levantar un negocio en los tiempos que vivimos es algo muy complicado que tiene muchas más posibilidades de éxito si se cuenta con un equipo de expertos detrás” asegura Miguel Ángel Ordax, CMO de SERSEO Marketing.

Siempre es buen momento para hacer despegar ese negocio que tanto sueño ha quitado y con el que siempre se ha soñado. SERSEO Marketing ofrece la oportunidad a todos aquellos profesionales del marketing de comenzar a levantar el vuelo impulsados por su comunidad de agencias. Es el momento de volar.