Solidaridad. Entrevista al fundador y presidente de la Fundación Disgrup, Guillermo Ejido Conde

Hoy en día, los programas diseñados para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad han tomado especial relevancia, por el que cada vez más personas y organizaciones contribuyen con ellos.

La Fundación Disgrup propone iniciativas para lograr un cambio trascendental en la vida de las personas con discapacidad, a través de diferentes acciones enfocadas en la asistencia y la concienciación. Guillermo Egido Conde, fundador de la fundación, detalla las actividades que llevan a cabo y señala la importancia del apoyo que brindan otras personas e instituciones comprometidas con esta causa.

¿Cuál fue el principal motivo para la creación de la Fundación Disgrup?

En 2005 sufrí un cavernoma cerebral y siete derrames. Al sufrir una discapacidad en tu propia carne y estar ingresado más de un año en el hospital, te da tiempo a pensar muchas cosas y entre ellas "que las personas con discapacidad no tienen los servicios y las prestaciones que deberían tener".

¿Qué actividades se llevan a cabo dentro de la fundación para ayudar a las personas con discapacidad?

La fundación brinda ayudas personalizadas a cada una de las personas con discapacidad que lo solicitan, siempre que la fundación esté en predisposición de hacer efectiva esta, ya que cada persona necesita una ayuda diferente. También, hacemos acciones genéricas y actos solidarios, como comidas con personas con discapacidad, viajes, ferias, carreras solidarias...

¿En qué consisten las charlas de concienciación que brinda la fundación?

Estas charlas van principalmente dirigidas a jóvenes y niños y lo que se intenta hacer es que desde pequeños vean a las personas con discapacidad no como bichos raros, sino como personas que forman parte de la sociedad y se cuente con ellos para las diferentes actividades de la vida cotidiana.

¿Cómo logran financiar los servicios a los que acceden las personas con discapacidad?

Nos financiamos a través de empresas y personas privadas, mediante donaciones privadas. Además, hacemos estrategias solidarias para recaudar fondos como cenas benéficas, rifas y también cogemos alguna subvención pública, aunque muy pocas, para hacer actividades muy concretas, como, por ejemplo, el Camino de Santiago para personas con discapacidad, intercambios vacacionales...

¿Qué sensación te genera cuando las personas con discapacidad que reciben la ayuda de la fundación mejoran su calidad de vida?

Normalmente, le damos ayudas a personas con discapacidad que no se lo pueden permitir, entonces están muy agradecidas. Por ejemplo, contribuimos dando cosas que no pueden tener, como una silla de ruedas eléctrica, una prótesis ortopédica, sesiones de fisioterapia, terapia ocupacional, o logopedia. También hay otro tipo de personas con discapacidad a destacar que es que están llamando todos los días, pero cuando reciben la ayuda nunca más se supo.

¿De qué manera pueden contribuir el resto de personas al trabajo de la Fundación Disgrup?

Pueden entrar en la página web de disgrup.org y hacer una donación. Una donación recurrente donando 12 euros al mes (144 € al año), de los cual Hacienda les va a devolver el 80 %. Aparte, pueden hacer donaciones por Bizum al 06740 y, de forma gratuita, pueden suscribirse al canal de YouTube de la fundación y dar visualizaciones. Cuantas más visualizaciones haya mejor, ya que con un número de visualizaciones determinado, la plataforma al final paga. Además, hay empresas que les servimos como imagen, como la reciente incorporación a la fundación de la marca de sillas de ruedas eléctricas QUANTUM #1 for rehab power, a la que aprovecho para agradecerle la confianza depositada en la fundación.

¿Qué rol cumplen las redes sociales y plataformas digitales en su objetivo de fortalecer y aumentar el alcance del proyecto?

Tanto las redes sociales como las plataformas digitales son un método muy efectivo y muy económico a la hora de difundir información. A través de esas redes y plataformas podemos conseguir financiación y también que la población en general sepa a qué destinamos los recursos recibidos, y de las acciones que hacemos.

¿Por qué crees que los derechos de las personas con discapacidad en España, no se cumplen?

Pese a que hay multitud de entidades dedicadas a la discapacidad grandes e importantes en España, que reciben subvenciones y dinero público para hacer que las leyes y los derechos de las personas con discapacidad se cumplan, desgraciadamente, ese dinero no llega para todas las demandas del colectivo y las leyes y derechos que emanan a las personas con discapacidad en España no se cumplen.

En vista de la importancia que tiene el trabajo de la Fundación Disgrup para las personas con discapacidad, la colaboración externa resulta fundamental para la sostenibilidad de los proyectos. Al ser testigo de las dificultades que sufren las personas con discapacidad, Guillermo Egido Conde busca generar un cambio sustancial en el contexto de la sociedad española.