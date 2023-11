Curso de inglés Oxford Test of English B1, de la mano de Inglessa

En los últimos tiempos, el examen de inglés de Oxford ha ganado terreno entre quienes buscan una certificación para probar su nivel de inglés. Esto se debe a que se trata de un test más accesible que otros, pero que cuenta con el mismo reconocimiento. En este sentido, este examen sirve para acceder a distintas oportunidades laborales, presentarse a oposiciones o acceder al sistema educativo Erasmus de la Unión Europea, entre otros usos.

Ahora bien, para aprobar este test y disponer de una certificación es necesario prepararse. Para ello, la academia Inglessa, ubicada en Islas Canarias, ofrece un curso de inglés Oxford Test of English B1. Este centro educativo también ofrece apoyo a estudiantes que desean preparar otros niveles de esta certificación.

¿Cuáles son las ventajas del examen de inglés de Oxford? Este examen ha sido creado por la Universidad de Oxford y cuenta con el respaldo de los materiales que publica Oxford Univesity Press. Ambas organizaciones son líderes indiscutidas en el mercado de enseñanza del idioma inglés. Gracias a esto, el certificado que otorga este test es reconocido por instituciones prestigiosas como CRUE, ACLES y MEC, además de un centenar de universidades.

Por otro lado, este examen está compuesto por distintos módulos que se pueden repetir para obtener una mejor puntuación. Por ejemplo, si un candidato tiene baja puntuación en speaking y, por ello, no obtiene el nivel de inglés B2, puede repetir este módulo hasta cumplir con su objetivo. Asimismo, esta modalidad es beneficiosa sobre todo para opositores y profesores que necesitan certificar su inglés y no pueden preparar más de un módulo a la vez.

Otra facilidad que ofrece este examen es la inexistencia del módulo use of english. Esta parte, que se incluye en exámenes como el de Cambridge, suele ser dificultosa para los alumnos, ya que requiere un conocimiento profundo y una aplicación precisa de la gramática inglesa. En el test de Oxford este conocimiento se evalúa en los módulos de speaking y writing. En ambos casos, el candidato elige qué decir o escribir. Entonces, un alumno puede expresarse correctamente sin dominar todas las estructuras gramaticales.

Preparar el examen de Oxford en Inglessa Esta academia es centro examinador oficial de Oxford Test of English. Actualmente, cuenta con estudiantes que se encuentran en distintas zonas de Islas Canarias. A su vez, la propuesta formativa de Inglessa incluye clases online para practicar todas las destrezas que resultan necesarias. Esto incluye speaking, listening, reading y writing. Además, todos los candidatos acceden a distintos tips que permiten acelerar el aprendizaje y afrontar este examen con confianza.

En Inglessa es posible realizar un curso de inglés Oxford Test of English B1 o de otros niveles para preparar esta prueba que ofrece acceso a múltiples oportunidades educativas y laborales.