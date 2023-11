Estepona Real Estate, de la mano de Purisol Properties

¿Por qué crees que los derechos de las personas con discapacidad en España, no se cumplen? Pese a que hay multitud de entidades dedicadas a la discapacidad grandes e importantes en España, que reciben subvenciones y dinero público para hacer que las leyes y los derechos de las personas con discapacidad se cumplan, desgraciadamente, ese dinero no llega para todas las demandas del colectivo y las leyes y derechos que emanan a las personas con discapacidad en España no se cumplen.