Generar ingresos en dólares con una LLC, de la mano de USA Corporation Services

Desde hace tiempo, el normal desarrollo de las actividades de los emprendedores latinoamericanos se ve dificultado por diversas circunstancias económicas, como la escasez de dólares y la inflación.

En países como Argentina y Bolivia este fenómeno no es novedad, dado que por su endeudamiento en moneda extranjera son recurrentes las crisis por la falta de divisa estadounidense y el consecuente impacto en las economías locales, porque las industrias necesitan de ella para importar insumos. Chile y Colombia en 2022, de hecho, sufrieron las peores devaluaciones de sus monedas frente al dólar y Venezuela, con la hiperinflación del 2018, también marcó su dependencia con los dólares para efectuar transacciones de bienes y servicios.

Sin embargo, existen alternativas válidas para que los pequeños negocios puedan resguardar el valor de sus ganancias, como la de generar ingresos en dólares con una LLC constituida en Estados Unidos. Es un proceso ágil y accesible gracias a los profesionales de USA Corporation Services.

Cómo abrir cuentas bancarias sin viajar a EE. UU. Los emprendedores y trabajadores autónomos latinoamericanos que operan en negocios digitales, marketplaces o plataformas e-commerce y monetizan en redes sociales se encuentran frente la complejidad de movilizar moneda extranjera, por las fuertes regulaciones bancarias en el manejo de dólares y las altas comisiones que cada transacción involucra.

Por tal motivo, muchos de ellos optan por refugiarse en medios alternativos para gestionar sus ingresos. En ese sentido, la apertura de una cuenta bancaria en Estados Unidos asoma como una excelente opción para recibir pagos directos desde el exterior, dado que todos los bancos online y algunos tradicionales con establecimientos físicos no requieren de la presencia in situ de los extranjeros titulares para efectuar el trámite.

No obstante, en primer lugar, es necesario constituir una LLC: una figura jurídica que otorga acceso total al mercado internacional y que no conlleva obligaciones tributarias ni fiscales. Este procedimiento –que solo requiere ser mayor de 18 años y contar con una identificación vigente– con la intervención cualificada de la firma USA Corporation Services es rápido y accesible, porque asegura abrir compañías en cualquiera de los 50 estados norteamericanos.

El equipo profesional de la empresa actualmente gestiona cuentas con ejecutivos de más de 10 entidades financieras que operan de forma online y física. El proceso exige mínimos requisitos y facilita múltiples ventajas, como la ausencia de costes de mantenimiento y depósitos previos en bancos virtuales y la atención personalizada, posibilidad de créditos y gastos bajos de transacciones en sedes tradicionales.

Generar ingresos en dólares con una LLC: ¿por qué es importante en el e-commerce? Las gestiones de las LLC que ejecuta USA Corporation Services son esenciales para aquellos ciudadanos extranjeros que dentro de EE. UU. desean comercializar productos o servicios en plataformas de e-commerce como Amazon y Shopify.

A partir de conformar esta estructura, los emprendedores pueden acceder a tramitar una cuenta bancaria con la que recibir los pagos en dólares y sin ninguna traba impositiva.

USA Corporation Services, en definitiva, es sinónimo de éxito en la satisfacción de necesidades empresariales entre el universo norteamericano y latinoamericano.