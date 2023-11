Villa Atardecer Dorado, exclusivo chalet en venta en Los Peñascales, Torrelodones, con la prestigiosa boutique inmobiliaria Saguar Real Estate

Se va a entrevistar a Emilio José Delgado Saguar, socio fundador de Saguar Real Estate, para que dé más detalles sobre este exclusivo chalet en venta en Los Peñascales, Torrelodones.

Hola Emilio. Este chalet se comercializa en venta privada. ¿Por qué?

En el sector del lujo es muy importante preservar la seguridad y privacidad de nuestros clientes. Muchos clientes prefieren no mostrar su núcleo familiar a miles de personas sin restricción. Por eso, nos hemos especializado en venta privada, creemos que es lo mejor para nuestros clientes.

¿Por qué Villa Atardecer Dorado?

Un chalet como este merece un nombre a la altura del castillo de un rey o una reina.

Desde su terraza se disfruta de unas vistas increíbles y unos atardeceres, unos cielos… Idílicos, parece el decorado de una película.

Unos días con tonos dorados y naranjas; otros son rosados y violetas.; algunos azules y morados. Mis favoritos, rojo intenso. Cuando está despejado, amarillos y dorados pálidos. Disfrutar de estos atardeceres es un lujo y muy difícil de cuantificar con dinero.

¿Cuál es el estado de conservación de este chalet?

Para actualizar. La cocina y dos baños están cambiados, como los suelos de los dormitorios. Tiene reformas parciales ya hechas, lo que facilita las cosas.

Es perfecto para aquellos que quieren hacer a su gusto la obra más importante de su vida: su hogar.

¿Cuáles son las tres cosas que más te gustan de este chalet?

Primero, que es una casa independiente muy grande, con una gran parcela. Perfecta para disfrute de una familia feliz y unida.

Segundo, el espacio y la amplitud que tienen todas sus estancias.

El salón, los dormitorios, la cocina. Todo. Se respira amplitud y desahogo. Las dimensiones son perfectas.

Tercero, sus tres grandes terrazas. Dos con vistas a la urbanización, ya que se encuentra en altura.

¿Quién compra un chalet como Villa Atardecer Dorado?

Familias que buscan espacio, amplitud, naturaleza y aire puro.

Personas que tienen la suerte de teletrabajar con el teléfono en la oreja y los pies en la piscina. Aquellos que en cuanto sale un rayo de sol, reúnen a familia y amigos en torno a la barbacoa. Los que quieren dejar atrás la vida en el piso para iniciar una nueva y anhelada vida de chalet. Quienes buscan una casa grande a actualizar para hacer a su gusto.

¿La fachada es bonita?

La fachada es esbelta e imponente. Sigue la línea arquitectónica de la sierra noroeste de Madrid. Más moderna. Me gusta porque se nota que la edificación es robusta.

¿Qué otros aspectos destacarías de este chalet?

La planta de abajo es un apartamento independiente con ventanas, luminoso. Muy importante en previsión de hijos o abuelos que se hacen mayores.

La tabiquería permite reconfigurar la distribución a voluntad. Su ubicación la convierte en una ubicación segura a largo plazo. Muchísimas personas que se han mudado aquí vienen de Barrio Salamanca y otras zonas prime. Y eso siempre termina revalorizando una zona.

¿Qué tal es la zona?

Es una urbanización idílica de chalets, en plena naturaleza. Es verdad que no puedes ir andando a comprar el pan. Pero piénsalo. Eso no es algo que impida a magnates y estrellas vivir en urbanizaciones exclusivas.

Los Peñascales es una urbanización exclusiva y se encuentra en el cuarto municipio con mayor renta per cápita de España. La calidad de vida que tienen los vecinos en Los Peñascales la tienen en muy pocos sitios. Y el contacto con la naturaleza, algo muy importante si tienes hijos.

¿Qué tal son los accesos y servicios a Villa Atardecer Dorado?

Está a diez minutos en coche de la A-6 y a diez minutos en coche del centro de Torrelodones y a treinta minutos en coche del Palacio Real de Madrid. A trescientos metros de dos paradas de autobús con destino Moncloa, Rozas y Torrelodones y a cinco minutos en coche de los prestigiosos colegios Los Sauces (privado bilingüe) y Peñascales (privado).

En resumen, el coche lo vas a coger siempre, vivas en donde vivas. Y en Los Peñascales, con coche tienes todo a mano.

Muchas gracias Emilio, ¿cómo pueden contactar con vosotros nuestros lectores?

Pueden entrar en la página web de Saguar Real Estate y rellenar el formulario de contacto. Este ático no lo vamos a publicar en portales inmobiliarios por discreción de la propiedad.

Aprovecho para desear a nuestros lectores todo, todo, todo lo mejor.

Y que vivan la vida a tope. Como si no hubiera un mañana.

Atte.

Emilio José Delgado Saguar.

Socio fundador de Saguar Real Estate.

Inmobiliaria ubicada en Las Rozas de Madrid.