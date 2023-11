Expertos en carillas dentales, con Carlos Saiz Smile

En clínicas odontológicas, los tratamientos estéticos dentales son cada vez consultas más habituales. Entre ellas, los tratamientos para blanquear dientes suelen tener mucha demanda en las clínicas.

Uno de los métodos en auge para el blanqueamiento de dientes es la colocación de carillas dentales. Estas son las preferidas por la rapidez de su efecto, la comodidad que ofrecen, y por ser una tendencia entre celebridades e influencers hoy en día. En este sentido, el Dr. Carlos Saiz es reconocido en el mundo de las celebridades por sus efectivos tratamientos con carillas dentales. En su clínica Carlos Saiz Smile ofrece este tipo de servicios y más.

Beneficios de las carillas dentales Las carillas dentales, en sus distintas formas, ya sean de composte o porcelana, tienen varias ventajas que las convierten en el tratamiento de blanqueamiento por excelencia.

Estética El blanqueamiento que proveen las carillas dentales es instantáneo y además muy resistente a manchas. Este tratamiento mantiene los dientes blancos por mucho tiempo y además pueden mejorar la línea de definición y forma de los dientes.

Salud Se trata de un tratamiento no invasivo, por lo que no se corren riesgos significativos. Además, este tratamiento también ayuda a la recuperación y protección de esmaltes debilitados y erosionados.

Microcarillas sin tallado En la clínica Carlos Saiz Smile se ofrecen opciones como las microcarillas sin tallado. Estas ayudan a conservar la totalidad del esmalte dental. Al no requerir un tallado del diente para la colocación, estas microcarillas son indoloras. Por otro lado, tampoco producen sensibilidad, lo cual a veces puede ser un efecto no deseado de otros tratamientos de blanqueamiento dental.

Carlos Saiz Smile, equipo experto para la colocación de carillas dentales Lo que ha caracterizado al Dr. Carlos Saiz en su carrera como especialista en odontología estética es su profesionalismo y la calidad de sus servicios. En su clínica se ofrece una atención personalizada con asesoramiento profesional para conocer las opciones más convenientes de carillas dentales para cada caso. A su vez, la clínica Carlos Saiz Smile ha sumado en su equipamiento novedosas tecnologías con escaneado intraoral 3D. Esto se utiliza para analizar la boca del paciente y crear una vista previa computarizada sobre cómo luciría el resultado final del tratamiento. De esta forma, Carlos Saiz garantiza transparencia y efectividad en sus servicios. También cuenta con productos de alta calidad que permiten conseguir un blanqueamiento efectivo sin crear sensibilidad y con una durabilidad extensa. El reconocimiento de las clínicas de Carlos Saiz en España tiene larga trayectoria en la región. Su historial de pacientes es un reflejo del éxito que ha tenido como profesional y la confianza que transmite su trabajo. Con más de 20 años de experiencia, este odontólogo ha atendido más de 15.000 pacientes, incluyendo figuras del fútbol español de primer nivel, celebridades e influencers que dan testimonio de la calidad de su labor.