Formación especializada en digital business, de la mano de Empower Talent

El digital business es un término muy popular a la hora de comprender los negocios y su forma de relacionarse con el mercado actual. Consiste en un modelo de negocio que recurre a la aplicación integral de la tecnología digital para el desarrollo de estrategias y actividades comerciales en las plataformas online.

Este término es muy relevante, dado que, actualmente, las empresas que no cuentan con una presencia virtual definida prácticamente no existen o tienden a generar desconfianza entre los consumidores. Para solucionar este problema, la formación en negocios digitales incluye una amplia gama de tareas que van desde marketing y ventas hasta operaciones y atención al cliente.

En este marco, Empower Talent es una plataforma de tecnología educativa que ofrece un Máster en Digital Media Business y Tecnología, con el objetivo de formar a los profesionales de la publicidad.

En qué consiste el Máster en Digital Media y Tecnología Empower Talent promueve la formación profesional online, presencial e híbrida, con la finalidad de potenciar la empleabilidad. La firma madrileña lanza el Máster en Digital Media y Tecnología, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid.

Este programa de estudios, compuesto por cinco módulos, dota a los alumnos de conocimientos actualizados y las herramientas tecnológicas necesarias para dar vida a una estrategia de medios que sea acorde a las nuevas exigencias del sector. En este sentido, el plan formativo procura que el estudiante no solo comprenda el ecosistema digital en el que se basan las distintas plataformas de publicidad programática y social, sino que también adquiera un dominio de la gestión de medios de pago para cubrir todas las necesidades inherentes a las fases del embudo de ventas.

El máster, asimismo, busca que el estudiante se centre en los procesos de recogida, integración, análisis y activación del dato para desarrollar estrategias publicitarias personalizadas con la tecnología adecuada. También intenta que cuente con nociones vinculadas a la creación de activos digitales, a las metodologías de desarrollo y los lenguajes de diseño, programación y arquitectura.

Esta formación de nivel superior incluye la figura de un coach personal, el cual contribuye a proporcionar una experiencia de aprendizaje altamente individualizada mediante el asesoramiento por vídeo, de forma escrita o vía telefónica.

La posibilidad de aprender de casos prácticos Empower Talent y su partner académico, la UCM, promueven un proceso de aprendizaje basado en los casos prácticos, con talleres en vivo y ejercicios supervisados, con los que estimulan el pensamiento crítico, el desarrollo de una estrategia de publicidad eficaz, la toma de decisiones para problemas de entornos tecnológicos y el desempeño en equipo, entre otras cosas.

Cabe destacar que este Máster en Digital Business está dirigido a los recién graduados o los profesionales que buscan ampliar su formación académica y acceder a nuevas oportunidades en este sector. La formación de Empower Talent garantiza la adquisición de conocimientos esenciales para la creación y/o aplicación de ideas innovadoras en entornos digitales.