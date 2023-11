La conveniencia de instalar paneles solares en una industria o vivienda, por Biocay Energy

Según indican datos oficiales de la Red Eléctrica Española, la potencia solar disponible en este país se ha triplicado en los últimos 3 años.

Con respecto a esto, en 2019, el total alcanzaba los 4.767 MW. Esta cifra ascendió a 15.190 MW en 2021 y ha llegado a 18.214 MW en 2022.

A propósito de este fenómeno, los especialistas de la empresa Biocay Energy indican que cada vez más industrias y hogares instalan paneles solares para aprovechar todos los beneficios que ofrecen estos equipos. Además de realizar una contribución al cuidado del medioambiente, acceder a este tipo de energía permite reducir la factura de electricidad, fabricar la propia energía y dejar de estar pendiente de la subida de precios de la energía. Se puede ser autosuficiente, y no depender de los lobbies energéticos.

Por qué instalar paneles solares en hogares e industrias En un hogar, la factura eléctrica es un coste importante. Lo mismo sucede en las industrias. En ambos casos, contar con paneles solares permite ahorrar dinero durante 25 o 30 años. Por este motivo, cada vez más personas y empresarios consideran que la instalación de estos equipos no es un gasto, sino una inversión que se amortiza en pocos años. Asimismo, las propiedades que cuentan con estas instalaciones aumentan inmediatamente su valor de mercado.

Una vez instalados, los paneles solares producen energía a coste cero y pueden aprovechar tanto los rayos solares como la luz del día, por lo que también funcionan cuando el cielo está nublado.

Cabe destacar que actualmente distintos gobiernos y administraciones ofrecen subvenciones y ayudas para llevar adelante estas instalaciones, por lo que la inversión inicial necesaria se puede reducir, Biocay Energy se encargará de solicitar en nombre del cliente la subvención del 50 % de la inversión con fondos Europeos en la CCAA, así como de entregar los Certificados Energéticos de antes y después de la instalación para desgravar en la próxima declaración hasta el 40 % de la inversión. En estos momentos y hasta el 31 de diciembre, instalar paneles en una residencia, saldrá casi al 10% de su valor.

Por otro lado, desde Biocay Energy indican que si se tienen dos o más residencias, se pueden instalar los paneles en la segunda residencia y con la energía sobrante dejar de pagar en la primera residencia contratando de forma gratuita su batería virtual con ellos, los cuales se encargan de todo.

En cuanto a la sostenibilidad, la energía solar no es nociva para el ambiente y contar con paneles permite compensar la huella de carbono de una familia o una empresa. Con respecto a esto último, cada vez más compañías incorporan el cuidado del medioambiente como un valor central de su cultura y de su estrategia de responsabilidad social empresaria. Además, esta tendencia supone una presión sobre aquellas corporaciones que explotan recursos no renovables, por lo que se trata de una contribución para cambiar el paradigma energético.

Cuáles son las ventajas de contar con paneles solares en un hogar En el caso de las viviendas particulares, estos equipos proveen beneficios adicionales. Por ejemplo, mantienen más fresco el techo de la casa, ya que evitan que el sol impacte directamente. Esto también puede servir para ahorrar en aire acondicionado.

Por otro lado, hay viviendas que con estos dispositivos consiguen ser autosuficientes y dejan de depender de las empresas suministradoras de electricidad. Además, al acceder a energía solar, los electrodomésticos y dispositivos que se encuentran enchufados no sufren errores debido a las fluctuaciones de tensión.

Los especialistas de Biocay Energy resaltan que un hogar o una industria que dispone de paneles solares puede acceder a múltiples beneficios ambientales y económicos.