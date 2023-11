Servicios de detección de fugas Cádiz, de la mano de No Más Fugas

Entre los problemas que pueden afectar las viviendas y empresas, uno de los más comunes y dañinos es la fuga de agua. Estas pueden ser complicadas de detectar, en especial si están ocultas en las paredes, techos y debajo del suelo. Por tanto, se requiere la ayuda de especialistas y equipos expertos para corregir este inconveniente.

En el área de Cádiz, una empresa ha destacado como líder en este sector. Se trata de No Más Fugas, que con la última tecnología en detección de fugas asegura encontrar y solucionar cualquier problema de manera rápida y eficiente.

Importancia de contar con expertos en detección de fugas La importancia de contar con servicios de detección de fugas no puede ser subestimada. Estas pueden tener consecuencias graves para la propiedad, como daños estructurales, deterioro de los materiales de construcción y moho. Además, las fugas de agua representan un aumento en facturas y contribuyen al desperdicio del preciado recurso.

Conscientes de los inconvenientes que esta situación genera en las propiedades y para los propietarios, No Más Fugas pone a disposición sus servicios especializados. Disponen de dispositivos capaces de captar pequeñas señales que ayudan a determinar dónde existe una pérdida en el sistema. Este proceso es llevado a cabo por su equipo altamente capacitado que combina experiencia con tecnologías avanzadas para garantizar una detección y reparación precisa de las fugas.

Métodos que usa la compañía para realizar el diagnóstico Para una detección eficiente, una de las herramientas que utiliza No Más Fugas es el geófono. Este dispositivo permite escuchar los sonidos de las tuberías subterráneas para encontrar las posibles fugas. Es un método no invasivo que evita el daño innecesario a las propiedades, mientras se localiza el problema para darle solución.

Otra tecnología que emplean es el gas traza. Este método consiste en introducir una mezcla de gases inertes en las tuberías para rastrear su escape. La ubicación exacta de la fuga es determinada por la cantidad de gas encontrado por un sensor especializado; es decir, a mayor concentración de gas, mayor será la proximidad del punto de rotura.

También utilizan una cámara termográfica. Haciendo un escaneo a la zona es posible diagnosticar humedades en tejado y muros, detectar presencia de moho, encontrar filtraciones de agua, localizar roturas de tuberías de agua caliente, etc.

El equipo correlador es otra herramienta que utilizan para identificar la ubicación exacta de la fuga en tuberías, siendo ideal cuando es preciso revisar largas extensiones de red de abastecimiento. Este dispositivo utiliza señales acústicas y tecnología de radar para localizar el punto exacto donde se encuentra la fuga. Esto ayuda a minimizar la excavación innecesaria y los costes asociados con la reparación.

La detección de fugas es un servicio esencia para cualquier propiedad, ya sea residencial o comercial. No Más Fugas destaca en el sector por el uso de tecnologías avanzadas, demostrando su compromiso con la detección precisa y eficiente de las fugas.